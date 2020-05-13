VIDEO: Carmelita Correa conquista las redes sociales con sexy ropa deportiva y rutinas de ejercicio.

Carmelita Correa es una de las exparticipantes de Exatlón y pese a que no fue la que consiguió el primer lugar en la segunda temporada de la competencia, sí logró ganarse el corazón de los seguidores quienes no pueden dejar de admirar la constancia y la perfecta figura que la atleta suele presumir en sexys conjuntos deportivos.

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A pesar de la cuarentena Carmelita se ha mantenido activa y eso lo demuestra cada vez que puede en sus redes sociales, pues también ha estado ayudando a todos sus seguidores a que en estos días de encierro no sean sinónimo de sedentarismo y mala alimentación.

Correa sabe la importancia de cuidar nuestro cuerpo, es por ello por lo que ha empezado a compartir varias rutinas de ejercicios, videos, consejos y hasta algunas recetas fáciles de hacer; esto con la única intención de enseñarles a sus fans una manera sana de llevar sus vidas.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fanáticos de la deportista, es la ropa deportiva que muestra en cada imagen o grabación; uno de ellos es el que más ha estado robando miradas por ser de color rosado y mantenerse ajustado al ejercitado cuerpo de Carmelita Correa.

La chiapaneca compartió un video en el que se puede ver algunos ejercicios que hace apoyándose de los marcos de las puertas de su casa, ayudada de la fuerza de sus piernas va cambiando de posición, incluso en una toma logra verse solamente agarrada con sus pies y las manos al aire.

Día 278... de cuarentena, empezando a encontrarle otra utilidad a las puertas

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Esta publicación logró encantar a sus más de 500 mil seguidores, quienes no escatiman a la hora de dejarle comentarios y lanzarle piropos por presumir tremenda belleza y cuerpo. La exparticipante de Exatlón ha aprovechado estos días para estar más en contacto con sus seguidores y llenarlos de consejos, pero también de un buen taco de ojo.

