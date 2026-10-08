Exatlón México | ¡Un resultado inesperado! Las mujeres están en RIESGO y se enfrentan a la Zona de Peligro
Estamos en semana de riesgo para las mujeres de Exatlón México. Hoy todas compitieron para salir de la Zona de Peligro. ¿Quién se va a Domingo de Eliminación?
Una de las Atletas más fuertes del Equipo Azul se quedó en la Zona de Riesgo. Esto quiere decir que ella tendrá que enfrentarse el Domingo al Juego de Eliminación. El Equipo Rojo celebra que ahora dos mujeres del Equipo Azul están en riesgo.