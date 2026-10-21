Hermano de Selena Quintanilla confirma colaboración con Majo Aguilar; ¿cómo reaccionó Ángela Aguilar?

Este jueves (como la industria de la música lo tiene establecido) se estrena un nuevo tema con AB Quintanilla, mismo con el que presenta su proyecto musical. Sin embargo, anunció que la primera invitada es Majo Aguilar. Esto por supuesto causó revuelo por lo que ha ocurrido en el núcleo de ambas familias. Esto se sabe de la reacción de Ángela Aguilar hacia un dueto que generó bastante expectativa.

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¿Por qué se comenta de Ángela Aguilar en la colaboración entre AB Quintanilla y Majo Aguilar?

El hermano de la leyenda del Tex-Mex anunció que en próximos días estrenará proyecto musical, situación que generó expectativa pues su primer tema (parece ser que de un disco completo) titulado Desenamorando es en colaboración con Major Aguilar. Y es que se sabe que han tenido conflicto directo los Quintanilla y Ángela Aguilar.

Específicamente es AB quien se enemistó con la hija de Pepe Aguilar, pues en una entrevista la joven comunicó unas palabras que se interpretaron como soberbias, al indicar que Selena no podría hacer lo que hace Ángela. Aunque algunos trataron de explicar la intención de la cantante… quedó fichada por el hermano de la Reina del Tex-Mex.

Dicha rivalidad llevó al hermano Quintanilla a declarar que los homenajes a Selena de parte de Ángela Aguilar han sido intentos insuficientes para respetar el legado musical de la fallecida artista. Además, en mayo de 2026 Cazzu y AB concretaron un dueto para cantar Si Una Vez, dejando entre ver que la argentina sí merecía interpretar dichos temas.

¿Cazzu y AB Quintanilla vs Ángela Aguilar en nuevo proyecto musical?

Cuando el músico anunció su nuevo proyecto con su grupo Son’s of Cumbia, dijo que su primera invitada sería una sorpresa. Allí todos indicaron que iba a ser Cazzu, aunque el golpe con guante blanco (como algunos internautas lo catalogaron) fue magistral al darle la oportunidad a Majo Aguilar. Sin embargo, muchos no cierran la puerta a que la argentina concrete una nueva colaboración con AB Quintanilla.

¿Ángela Aguilar ya reaccionó ante el dueto de su prima?

No, al momento no hay ningún indicio de respuesta de Ángela Aguilar, que como ha sido desde hace mucho tiempo (aunque cada vez publica más), regula fuertemente sus apariciones en redes sociales. Todo esto, mientras AB Quintanilla y Majo presumen de su dueto que inicia la nueva propuesta del músico nacido en Washington.