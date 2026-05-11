Cazzu canta cover de Selena Quintanilla al lado de A.B. Quintanilla y surgen comparaciones con Ángela Aguilar

Una vez más se volvió tendencia Cazzu, luego de cantar junto a A.B. Quintanilla el clásico “Si una vez”, uno de los temas más emblemáticos de la icónica Selena Quintanilla. Y como siempre, los usuarios en redes no perdonan y de inmediato comenzaron las comparaciones con Ángela Aguilar, quien en múltiples ocasiones. Ha sido relacionada con el legado musical de Selena.

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¿Cómo fue la presentación de Cazzu con A.B. Quintanilla?

Para empezar, durante la presentación de Cazzu, no solo interpretó “Si una vez” de Selena, sino que además lo hizo acompañado de su hermano. Obviamente, esta colaboración llamó muchísimo la atención porque A.B. Quintanilla ha dejado en claro que rara vez participa en este tipo de homenajes. Sumado a esto, la enorme química que tuvo junto a la argentina en el escenario le dio un sabor especial a uno de los temas más icónicos del tex-mex.

Muchos fans no han dudado en destacar que la rapera logró darle un toque distinto y personal a la canción, volviéndola mucho más emocional.

¿Por qué mencionaron a Ángela Aguilar?

Puede que te preguntes, y a todo esto, ¿qué tiene que ver Ángela Aguilar? Pues resulta que durante años Ángela Aguilar se ha dedicado a rendir homenaje a Selena; incluso, ha grabado versiones de sus canciones. Además de eso, la artista ha usado vestuarios inspirados en la cantante, los cuales porta con orgullo. Algunos no pudieron evitar resaltar que, pese a todo lo anterior, A.B. Quintanilla nunca ha cantado con ella, por lo que elegir compartir escenario junto a Cazzu hizo que muchos lo interpretaran como un rechazo a la familia Aguilar.

Redes sociales reaccionan al momento viral

Cabe señalar que, aunque Cazzu se ha mantenido muy firme y alejada de las polémicas declaraciones contra Ángela Aguilar, los fans no se cansan de hacer declaraciones y elegir partido de esta supuesta rivalidad en redes sociales. Pasando por alto que hay que celebrar que el legado de Selena sigue vivo y continúa inspirando a un importante número de artistas latinos.