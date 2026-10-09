Christian Nodal rompe el silencio y dedica romántico mensaje a Ángela Aguilar antes de que termine su cumpleaños: “Es un honor cada vuelta al sol a tu lado”

Después de que su silencio en redes sociales despertara comentarios y especulaciones de problemas, Christian Nodal sorprendió poco antes de que terminara el cumpleaños de su esposa Ángela Aguilar, quien celebró sus 23 años en una cena exclusiva rodeada de su familia y amigos.

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Mediante Instagram el intérprete sonorense terminó la celebración con una muestra pública de amor donde compartió una fotografía donde la hija de Pepe Aguilar le toma la mano mientras están sentados en una mesa durante su celebración y acompañó la publicación con unas palabras en las que expresó sus buenos deseos, admiración y cariño que siente por ella.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”, escribió el cantante.

La instantánea que fue compartida a través de las historias también fue acompañada por la canción de “Las mañanitas” interpretadas por Pepe Aguilar dejando ver que la relación entre los artistas se mantiene estable luego de las especulaciones que se generaron por parte de internautas por la felicitación durante las primeras horas del cumpleaños de Ángela.

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¿Cómo fue el lujoso festejo de cumpleaños de Ángela Aguilar?

La intérprete celebró sus 23 años con una cena privada en la que destacaron la decoración en tonos rosa y un menú de nueve tiempos. Las imágenes compartidas por su hermano Leonardo Aguilar permitieron conocer algunos detalles del festejo.

La mesa lució mantelería satinada en color fucsia, vajilla rosa perlada, copas de distintos tonos y centros de mesa con rosas rojas y velas. Al fondo, un letrero luminoso con las iniciales “AA” y la frase “23 Birthday” completaba la ambientación y finalmente el lanzamiento de fuegos pirotécnicos.

Entre los platillos que se podría leer en el menú destacó una barra de caviar, lobster rolls, arroz crujiente con atún picante, wagyu sliders, nuggets de pollo, papas a la francesa y ensalada César, además de una barra de postres.

Aunque la lujosa celebración fue protagonista, la integrante de la Dinastía Aguilar también sorprendió por lucir un look más fresco, ya que fue vista con el cabello suelto en ondas, maquillaje marcado y una blusa rosa.