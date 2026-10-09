Pepe Aguilar felicita a Ángela por su cumpleaños y TUNDEN a Christian Nodal en redes por NO felicitarla

Este 8 de octubre Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 23 y aunque el público llenó sus redes sociales son felicitaciones su festejo también se convirtió en tema de conversación, ya que mientras su propio padre Pepe Aguilar compartió un emotivo mensaje para demostrarle su amor y orgullo, se notó la ausencia de Christian Nodal ya que hasta el momento no ha hecho comentarios públicos sobre alguna felicitación hacia su esposa.

Ante la ausencia de palabras o publicación en redes sociales internautas comenzaron a cuestionar a la pareja, ya que se trata de una celebración especial y el intérprete sonorense está dejando pasar este día como si fuera otro común incluso se ha llegado a especular que probablemente atraviesen una crisis o alguna separación.

¿Cómo fue la felicitación de Pepe Aguilar a su hija Ángela?

Mediante su cuenta de Instagram el cantante de regional mexicano Pepe Aguilar conmovió a sus seguidores y fans de su hija al compartir una fotografía de él y Ángela cuando era tan solo una niña en esta publicación lanzó algunas palabras que estuvieron llenas de cariño.

“23 años de verte crecer, de aprender contigo y de sentir ese orgullo que no cabe en el pecho. Que la vida te encuentre siempre siendo tú, y que nunca te falten motivos para sonreír”, fueron las palabras del cantante.

La publicación recibió varios comentarios de seguidores que se sumaron a las felicitaciones y destacaron el vínculo entre ambos así como su conexión, ya que Pepe Aguilar siempre se ha visto unido a Ángela tanto arriba como abajo de los escenarios.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante las críticas a Christian Nodal?

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha reaccionado a las críticas ya que esto se debe a pura especulación de los seguidores, ya que podría creerse que la pareja pudo haber celebrado en privado como en otros varios momentos que han quedado entre ellos.

Cabe destacar que la polémica sobre la nula felicitación pública recuerda a lo que ocurrió en octubre de 2025, cuando Ángela cumplió 22 años y la falta de una publicación de Nodal también llamó la atención. En contraste, en 2024 el cantante sí compartió un mensaje romántico por su cumpleaños número 21.

Por ahora, los seguidores permanecen atentos a cualquier mensaje que Christian Nodal o Ángela Aguilar puedan compartir durante la celebración.