Confirman la muerte del cantante de La Sonora Dinamita; esto es todo lo que se sabe:

Recientemente se dio a conocer la muerte de una de las voces más enigmáticas de la canción popular en nuestro idioma pues la icónica agrupación conocida como La Sonora Dinamita de Lucho Argain compartió que el cantante Álvaro Pava falleció este viernes pasado a la edad de 65 años.

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La noticia se confirmó en redes sociales de La Sonora Dinamita, quienes lo despidieron con una emotiva publicación en donde reconocieron el gran aporte que tuvo al legado de la música latina y su trayectoria.

¿Quién era Álvaro Pava?

Nacido en Barranquilla, Colombia, Pava fue considerado por muchos como una de las voces más emblemáticas de la cumbia, salsa y música popular durante las décadas de los 80’s y 90’s, sobre todo tras su paso por La Sonora Dinamita, agrupación con la que llegó a los rincones de todo el continente gracias a sus letras y ritmos, mismas que pusieron a bailar a varias generaciones.

Por años fue una de las voces que marcó la cultura latina con temas como “Mil Horas”, “Despeinada”, “Pilar”, “La Suavecita”, entre muchos más que han quedado para siempre en el colectivo de toda una lengua y la manera en que celebramos las fiestas.

¿De qué murió Álvaro Pava de la Sonora Dinamita?

De acuerdo con reportes locales, el artista habría estado hospitalizado en Monterrey, ciudad donde residía desde hace casi dos décadas. Se habla que llegó al hospital debido a una severa neumonía.

Finalmente, la tarde del viernes 9 de octubre falleció debido a paro cardiorrespiratorio, dejando un gran legado dentro de la música latina y sobre todo en la salsa y cumbia, en donde tuvo mayor presencia dentro de toda su carrera.

En redes, La Sonora Dinamita lo despidió con el siguiente mensaje:

Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del maestro ✝️ALVARO PAVA✝️ Gran persona que formo parte de nuestra trayectoria artística y quien en vida dio voz a grandes éxitos musicales como: Mil horas, Despeinada, Pilar, La Suavecita, entre otros.