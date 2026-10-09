Muere a los 76 años querida actriz colombiana, ícono de la televisión y el cine

La televisión colombiana se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de una de sus estrellas, Ana María Arango, reconocida actriz que dedicó más de cinco décadas a su vida en el mundo artístico. De acuerdo con información oficial el fallecimiento de la actriz de 76 años se confirmó la tarde de este jueves 8 de octubre.

A lo largo de su carrera, Arango demostró su capacidad para dar vida a personajes con diferentes personalidades y estilos la cual la colocó como uno de los rostros más reconocidos en el mundo del entretenimiento para varias generaciones. Asimismo, su trabajo no solo se limitó a la pantalla sino también experimentó en rodajes de películas y puestas teatrales lo cual la llevó a consolidar su legado dentro de las artes escénicas.

¿De qué murió Ana María Arango?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa de muerte de Ana María Arango,. De igual modo, ni familiares ni amigos han expresado si la actriz hubiera padecido de alguna enfermedad que hubiera provocado su muerte. Hasta el momento todo se mantiene bajo reserva.

Solo Mónica Forero, representante de talentos quien mantuvo una relación estrecha con la artista confirmó la noticia a través de redes sociales y dejó un mensaje de despedida lleno de cariño.

“Hoy despido a una mujer que llenó de sabiduría, de alegría a quienes tuvimos el privilegio de compartir a su lado…Una mamá maravillosa, una abuela inigualable y una actriz que este país recordará por siempre”.

¿Quién era Ana María Arango?

Ana María Arango Cardinal nació en Bogotá, Colombia y aunque su carrera se enfocó en la actuación también destacó por haber estudiado Antropología en la Universidad de los Andes, una formación que acompañó su acercamiento al teatro y al estudio de las personas tanto en Colombia como en México y Francia.

Durante más de 50 años, participó en producciones que marcaron la televisión colombiana. Entre sus trabajos más recordados están "Vuelo secreto", "Francisco el matemático", "La Pola" y "La nieta elegida". Su talento llegó igualmente al cine con películas como "María Cano", "La pena máxima" y "Retratos en un mar de mentiras".