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FOTOS | Leonardo García habló del distanciamiento de su padre.

Leonardo García fue interceptado por las cámaras de Ventaneando en el aeropuerto y le preguntamos por su padre. ¿Qué fue lo que nos dijo el actor?

Por: Redacción Azteca UNO

Leonardo García habló del distanciamiento de su padre.

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