Florinda Meza no va a demandar a nadie por la bioserie de Chespirito

Después de que había dicho que emprendería acciones legales contra la familia de Chespirito y los creadores de la bioserie del finado productor, actor y comediante, Florinda Meza reveló que no demandará a nadie por este hecho.

A través de un comunicado, Florinda Meza dejó en claro que no demandará a ninguno de los familiares de Chespirito, pero aseguró que no fue consultada para la elaboración de la serie, por eso no está de acuerdo porque teme que la versión que se dé a conocer no corresponda a la imagen de Chespirito.

¿Qué dijo Florinda Meza?

Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Florinda Meza respondió si es verdad que ya no demandará a Roberto Gómez Fernández y a los hacedores de la serie “Sin querer queriendo”, sobre la vida y obra de Chespirito.

“Yo no estoy contra nadie. No me gustaría que no me tomaran en cuenta, nadie ha hablado conmigo nunca, por eso cuando me preguntaban siempre dije ‘no sé nada’”, declaró la viuda de Chespirito.

¿Qué opina sobre que Pablo Cruz interprete a Chespirito? Sobre si está de acuerdo en que sea el actor Pablo Cruz el que dé vida a Roberto Gómez Bolaños, compartió: “No sé absolutamente nada, no lo conozco (a Pablo Cruz). No los conozco, no sé nada, no conozco a nadie”.

¿Florinda Meza estará al pendiente de la bioserie de Chespirito?

Al preguntarle si estará pendiente de la serie cuando esta salga al aire, Florinda Meza dijo no saber, además de que no es ni tan morbosa ni tan curiosa. “No tengo tiempo, hago muchas cosas, tengo una vida muy ocupada. ¿Qué más te puedo decir si a mí ni siquiera me han preguntado ni me han informado nada? Esto es lo que he dicho siempre, no puedo contestar nada porque no sé nada”.

“Del aspecto legal pregúntenle al abogado, pero además él ha explicado muy bien todo eso y si están como yo que no entendieron los términos legales ni nada de toda esa jerga pues vuélvanlo a preguntar”, acotó.