El Top 5 de los casos más polémicos de Acércate a Rocío

Amor, infidelidades, conflictos familiares y más... Culminamos los festejos del segundo aniversario de la ‘clínica de emociones’ con un recuento de los casos más polémicos de Acércate a Rocío.

Yo en la cárcel y tú en la cama de mi compadre

Antonio estuvo en prisión por un tema de drogas y, mientras él cumplía su condena, todos le vieron la cara; nadie le dijo que su esposa María andaba con su compadre. María asegura que tiene derecho a rehacer su vida, pues no lo iba a esperar porque necesita un hombre a su lado. La mamá de Antonio le ocultó el desliz de su nuera para no causarle dolor y asegura que es una malagradecida; Josefina teme que su hijo vuelva al reclusorio. Carlos dice que su compadre le encargó darle sus vueltas a su comadre y él cumplió; incluso, le recomienda a Antonio que se olvide de su mujer porque ya la perdió. Ana, esposa de Carlos y comadre de Antonio, asegura que se van a arrepentir.

Yo en la cárcel y tú en la cama de mi compadre. | Programa 10 noviembre 2022 [VIDEO] Antonio está muy molesto con su ex-esposa y con su compadre. Cuando estuvo en prisión, los dos comenzaron una relación y ahora quiere que ellos dos terminen.

Mi cuñada es una tumba hombres

Nancy quiere que su cuñada se vaya de su casa porque se acostó con su esposo. Marisol asegura que no tiene la culpa de que Nancy no atienda a su marido, pues de otro modo, no se habría fijado en ella. Además, acusa a Nancy de ser una fodonga y enojona. Daniel, esposo de Nancy, acepta su error y se arrepiente de haber buscado calor en otros brazos y no quiere que lo separen de su familia. Luis, hermano de Nancy y esposo de Marisol, está dispuesto a perdonar a su esposa, pero exige que Daniel se vaya de la casa.

Mi cuñada es una tumba hombres. | Programa del 9 de enero del 2023 [VIDEO] Nancy está muy molesta con su cuñada. La encontró teniendo relaciones con su esposo y ahora quiere que se vaya de la casa, aunque su hermano no quiera.

Mi marido me engaña con puros hombres

Erika está convencida de que David no tiene la calidad moral necesaria convivir con su hijo; pensaba que su marido la engañaba con mujeres, pero se ha enterado de que la engaña con hombres. Ahora, Erika no quiere que se burlen de su hijo por tener un padre gay. David sabe que su mujer está dolida porque él tiene relaciones con hombres, pero asegura que tiene derecho a estar cerca de su hijo. Alexander, pareja de David, cuestiona por qué una pareja homosexual no puede criar a un bebé. María está muy enojada porque su yerno no tuvo los pantalones para confesar a tiempo su homosexualidad.

Mi marido me engaña con puros hombres. | Programa 18 de enero del 2023 [VIDEO] Ericka está muy molesta con su marido porque nunca le dijo que es homosexual. Ahora, ella no quiere que su esposo se acerque a su hijo por ser gay.

Mi hija paga todo con sexo

Guadalupe está preocupada porque su hija paga todo con sexo; se enteró de la situación por que Noemí, amiga de Danna, fue quien le contó sobre el comportamiento de su hija. Danna le pide a su mamá que deje de molestarla y le pide que no la tache de prostituta, porque sólo busca su comodidad. Para Danna, pagar con sexo no es ningún pecado. Noemí quiere a Danna como una hermana, pero considera que le está faltando el respeto a su cuerpo al intercambiar sexo por cosas. Danna ya no confía en Noemí porque le ha cuestionado su comportamiento. Desde hace cuatro meses Danna vive con Mario, quien asegura no ser un delincuente, como lo señala Guadalupe. Incluso, cree que la mamá de Danna debería estar agradecida con él de darle un lugar para vivir; además, exige una disculpa y un pago de daños.

Mi hija paga todo con sexo. | Programa del 17 de enero del 2023 [VIDEO] Guadalupe está molesta con su hija. Se enteró que paga todo con sexo y ella quería que dejara de hacer ese tipo de cosas porque no era una prostituta.

Mi hijo anda con una prostituta

Adriana investigó a la novia de su hijo y así descubrió que se dedica al trabajo sexual. Adriana no quiere que él se involucre con una prostituta aunque la ame; además, asegura que la novia de su hijo es corriente y vulgar. Óscar está cansado de su madre y le pide que ya no lo proteja, pues no es un bebé. Asegura que Esveidy es el amor de su vida y que nada ni nadie se interpondrá entre ellos. Óscar está enterado de la actividad profesional de Esveidy y no tiene ningún problema con eso, pues ellos son felices. Esveidy asegura que su suegra es una víbora que la quiere separa de Óscar, quien conoce perfectamente su actividad laboral. Aunque asegura que dejó la prostitución por Óscar.

Mi hijo anda con una prostituta. | Programa 15 de septiembre del 2022 [VIDEO] Adriana está sumamente molesta con su hijo. Descubrió que él está con una prostituta y resulta que hasta casados están. Pero esa no es toda la verdad.

La incansable labor de la ‘clínica de emociones’ a lo largo de estos dos años, ha permitido que los temas expuestos por los panelistas deriven en acuerdos y empatía. ¡Felices dos años de Acércate a Rocío!