Estos 3 signos serán bendecidos con oportunidades únicas este Jueves y Viernes Santo 2026: según Mhoni Vidente
Durante las energías espirituales del Jueves y Viernes Santo, tres signos del zodiaco recibirán un impulso inesperado en sus finanzas, según revelaciones de Mhoni Vidente.
En medio de una de las temporadas más poderosas a nivel espiritual, las predicciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente han encendido las alertas. Este Jueves y Viernes Santo 2026 no solo estarán cargados de reflexión y renovación, también abrirán puertas económicas inesperadas para algunos signos del zodiaco. Estas fechas no solo invitan a la introspección espiritual, sino también a aprovechar los movimientos energéticos que pueden traducirse en estabilidad y abundancia.
De acuerdo con las visiones de Mhoni hay tres afortunados astrales que podrían ver cómo el dinero fluye, las oportunidades llegan y los proyectos comienzan a tomar forma. A continuación te dejamos quiénes son esos signos bendecidos durante estos días.
- Tauro:
Las personas nacidas bajo este signo, estos días santos serán de los más favorecidos, ya que, la energía espiritual les ayudará a tomar decisiones inteligentes relacionadas con inversiones, negocios o compras importantes. De igual modo, podrían recibir una propuesta laboral, un aumento o incluso el pago de una deuda pendiente. La clave estará en confiar en su intuición y no dejar pasar oportunidades que, aunque parezcan pequeñas, tendrán grandes resultados a largo plazo.
- Leo:
La astróloga recalca que las personas bajo el signo de Leo su brillo será su mejor herramienta, durante estos días deben de prestar mucha atención, ya que, podrían recibir una oportunidad inesperada que impulse su carrera o negocio, ya sea a través de un proyecto nuevo, una recomendación o incluso un golpe de suerte, los ingresos podrían aumentar, Es un momento ideal para negociar, pedir lo que realmente valen y apostar por ideas creativas que habían dejado en pausa.
- Sagitario:
Durante este Jueves y Viernes Santo, Sagitario vivirá uno de los momentos más afortunados en temas financieros, gracias a las energías que traerán nuevos comienzos, especialmente en temas laborales o emprendimientos. Sagitario debe prepararse para los viajes, alianzas o propuestas que impliquen crecimiento económico. La recomendación es actuar con rapidez, ya que estas oportunidades podrían ser pasajeras.