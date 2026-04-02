Estos 3 signos serán bendecidos con oportunidades únicas este Jueves y Viernes Santo 2026: según Mhoni Vidente

En medio de una de las temporadas más poderosas a nivel espiritual, las predicciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente han encendido las alertas. Este Jueves y Viernes Santo 2026 no solo estarán cargados de reflexión y renovación, también abrirán puertas económicas inesperadas para algunos signos del zodiaco. Estas fechas no solo invitan a la introspección espiritual, sino también a aprovechar los movimientos energéticos que pueden traducirse en estabilidad y abundancia.

De acuerdo con las visiones de Mhoni hay tres afortunados astrales que podrían ver cómo el dinero fluye, las oportunidades llegan y los proyectos comienzan a tomar forma. A continuación te dejamos quiénes son esos signos bendecidos durante estos días.