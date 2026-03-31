Por esta razón el Jueves Santo venden manzanilla y pan en las iglesias

El Jueves Santo, gran parte de los creyentes católicos se hacen un espacio para poder llevar a cabo la visita de las “7 iglesias”, donde visitan diversas capillas para leer diversos pasajes, con la principal finalidad de hacer el camino que Jesús hizo desde su captura hasta ser crucificado.

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Es usual que podamos ver que en la entrada varias personas venden un pequeño manojo de manzanilla y pan; aunque cada año lo vemos, pocos sabemos qué significa. Es así que vamos a aclarar la razón de su presencia.

¿Por qué dan pan y manzanilla el Jueves Santo?

En la entrada de muchas iglesias es posible ver a personas que otorgan manzanilla y pan, elemento que tiene un significado importante dentro del Jueves Santo. Por un lado, el pan bendecido simboliza la caridad, además de representar a Cristo; básicamente, en conjunto nos dice que su presencia alimenta el espíritu.

Mientras que el pequeño ramo de manzanilla se destaca por simbolizar la eucaristía, representando a la medicina que sana el espíritu. Por esa razón, son elementos indispensables en la festividad religiosa, ya que son un constante recordatorio de lo que vivió.

¿Qué debemos hacer con el pan y la manzanilla?

La manzanilla y el pan, al ser bendecidos en las iglesias, mas no consagrados, no tienen ningún inconveniente si en algún momento deseas consumirlo. Incluso, de eso se trata la pieza de pan, de compartirla con los demás, reforzando su significado de caridad hacia los demás durante el Jueves Santo.

En el caso de la manzanilla, puedes colocarla en el altar que tengas o en la puerta de tu hogar, ya que es un símbolo de purificación. Pero hay quienes prefieren usarla para hacer un té; para ello deberás hacer lo siguiente: