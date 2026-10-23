Horóscopo chino: a qué signos les brillará la buena fortuna a finales de 2026, ya hay predicciones

La recta final del año es el momento perfecto para revisar los propósitos y replantearse nuevas metas, sobre todo si se tienen a los astros a favor. Y para el horóscopo chino, habrá 3 signos a los que la fortuna empezará a sonreírles para que despidan el 2026 con abundancia y plenitud, todo gracias a la energía del Caballo.

¿Qué signos tendrán un buen cierre del 2026? Las predicciones del horóscopo chino para mucho éxito

Buey . La estabilidad es una de las cualidades que se le atribuyen al buey en la astrología oriental , pues representa perseverancia y trabajo constante. Precisamente por este compromiso con sus obligaciones, empezarán a tener recompensas para las últimas semanas del 2026. Las recomendaciones imperdibles del horóscopo chino para alcanzar el éxito incluyen revisar finanzas, organizar gastos y considerar inversiones, pues todo pinta bien para fortalecer la economía.



. La estabilidad es una de , pues representa perseverancia y trabajo constante. Precisamente por este compromiso con sus obligaciones, empezarán a tener recompensas para las últimas semanas del 2026. Las incluyen revisar finanzas, organizar gastos y considerar inversiones, pues todo pinta bien para fortalecer la economía. Gallo . Los nacidos bajo la energía del gallo son reconocidos por su disciplina y la atención al detalle que ponen en absolutamente todo lo que hacen, sobre todo para entregar resultados espectaculares en el trabajo. Así que de octubre a febrero del 2027, que es cuando empieza un nuevo año según el horóscopo chino , se presentarán oportunidades laborales y nuevos caminos para desarrollarse profesionalmente al mismo tiempo que mejoran sus ingresos.



. Los nacidos bajo la energía del gallo son reconocidos por su disciplina y la atención al detalle que ponen en absolutamente todo lo que hacen, sobre todo para entregar resultados espectaculares en el trabajo. Así que de octubre a , se presentarán oportunidades laborales y nuevos caminos para desarrollarse profesionalmente al mismo tiempo que mejoran sus ingresos. Dragón. Para las personas que tienen al dragón como símbolo del animal personal en el horóscopo chino

El horóscopo chino favorecerá a tres signos antes de que termine el 2026|Canva

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino?

Es importante considerar que el Año Nuevo Chino se rige bajo sus propias fechas. Para el 2027, dará inicio el sábado 6 de febrero. De acuerdo con información de China Highlights, este día marcará el arranque del Año de la Cabra de Fuego, animal que será protagonista en el horóscopo chino y que conviene tener en la mira para las predicciones.