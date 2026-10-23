Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo chino: a qué signos les brillará la buena fortuna a finales de 2026, ya hay predicciones

Aunque el 2026 está a nada de terminar, todavía le puede cambiar la suerte a varios signos y el horóscopo chino revela quiénes serán los afortunados.

horóscopo chino
El horóscopo chino reveló que a estos signos les podría cambiar la suerte|Canva

Escrito por: Andrea Ávila | DR

La recta final del año es el momento perfecto para revisar los propósitos y replantearse nuevas metas, sobre todo si se tienen a los astros a favor. Y para el horóscopo chino, habrá 3 signos a los que la fortuna empezará a sonreírles para que despidan el 2026 con abundancia y plenitud, todo gracias a la energía del Caballo.

¿Qué signos tendrán un buen cierre del 2026? Las predicciones del horóscopo chino para mucho éxito

  • Buey. La estabilidad es una de las cualidades que se le atribuyen al buey en la astrología oriental, pues representa perseverancia y trabajo constante. Precisamente por este compromiso con sus obligaciones, empezarán a tener recompensas para las últimas semanas del 2026. Las recomendaciones imperdibles del horóscopo chino para alcanzar el éxito incluyen revisar finanzas, organizar gastos y considerar inversiones, pues todo pinta bien para fortalecer la economía.
  • Gallo. Los nacidos bajo la energía del gallo son reconocidos por su disciplina y la atención al detalle que ponen en absolutamente todo lo que hacen, sobre todo para entregar resultados espectaculares en el trabajo. Así que de octubre a febrero del 2027, que es cuando empieza un nuevo año según el horóscopo chino, se presentarán oportunidades laborales y nuevos caminos para desarrollarse profesionalmente al mismo tiempo que mejoran sus ingresos.
  • Dragón. Para las personas que tienen al dragón como símbolo del animal personal en el horóscopo chino, el cierre del 2026 representa un excelente momento para considerar emprender proyectos personales o atreverse a probar nuevos rubros de sus carreras. Eso sí, al ser ambiciosos y con mucha confianza en sí mismos, será indispensable que analicen bien las propuestas para que su economía no se vea afectada.
horóscopo chino
El horóscopo chino favorecerá a tres signos antes de que termine el 2026|Canva

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino?

Es importante considerar que el Año Nuevo Chino se rige bajo sus propias fechas. Para el 2027, dará inicio el sábado 6 de febrero. De acuerdo con información de China Highlights, este día marcará el arranque del Año de la Cabra de Fuego, animal que será protagonista en el horóscopo chino y que conviene tener en la mira para las predicciones.

Tags relacionados
Astrología Horóscopo chino Predicciones

Galerías y Notas Azteca UNO