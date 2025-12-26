Horóscopo chino: así puedes saber cuál es tu animal y signo para el año 2026

El zodiaco chino, que por su etimología también significa "nacido con semejanza", está compuesto por 12 animales, mismos que abarcan distintas fechas de nacimiento asignadas por cada 12 años trascurridos. De modo que cada signo en el horóscopo está representado por una especie , basta con el año de nacimiento únicamente, ya que aquí no se toman en cuenta ni el mes ni el día como en la astrología tradicional.

En este sentido, los signos y animales en el horóscopo chino quedan de la siguiente manera:



Rata . 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

. 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Buey . 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

. 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre . 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

. 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo . 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

. 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Dragón . 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

. 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente . 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

. 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo . 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

. 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Cabra . 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

. 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Mono . 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

. 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Gallo . 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

. 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Perro . 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

. 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Cerdo. 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

¿Cómo empezó el horóscopo chino?

Existe una historia muy interesante sobre el origen del horóscopo chino y los 12 animales que la componen. De acuerdo con información del portal especializado Anjie Choo, estas especies fueron seleccionadas a través de una gran carrera, que además determinó el orden y las fechas a las que correspondían.

Todo se remonta a la época de la antigua China, cuando el emperador Jade se dispuso a organizar una competencia, con el fin de elegir quiénes representarían a los signos del zodiaco. Aunque fue convocado todo el reino animal, solo 12 pudieron quedar dentro, los cuales se lucieron al momento de cruzar un gran río, hazaña que solo podía ser completada por aquellos que tuvieran habilidad mental y no solo física.

La leyenda cuenta que el horóscopo chino nació de una competencia hecha por el emperador Jade|Freepik

Los resultados fueron bastante sorprendentes, pues hubo animalitos que nadie contemplaba como dignos oponentes, pero que terminaron demostrando su fortaleza y fue así como se ganaron un lugar en el horóscopo chino. En orden quedaron: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

¿Cuándo empieza el Año Nuevo chino?

Para este 2026, el calendario marca que el martes 17 de febrero será el comienzo oficial del Año Nuevo en China, que este año está centrado en el caballo. Es decir, a partir de esta fecha serán vigentes las predicciones para el horóscopo chino y no el 1ero de enero.