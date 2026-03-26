Horóscopo chino: estos 4 signos tienen una misión urgente antes de que llegue el fin de semana

Las predicciones del horóscopo chino de esta semana llegan con advertencias que no pasan desapercibidas para algunos de los signos animales. Y es que hay una misión urgente que deben cumplir antes de que llegue el último fin de semana de marzo de 2026. Pero, ¿de qué se trata?

De acuerdo con las visiones de la astróloga Susy Forte para La Nación, hay 4 signos que deben poner manos a la obra y resolver pendientes que serán clave para su futuro: Rata, Búfalo, Mono y Dragón. Estas son las predicciones:

RATA : Tienes una misión clara: no retroceder . Este es un punto decisivo en tu vida y cualquier duda puede hacerte perder el avance logrado. Antes del fin de semana debes soltar definitivamente lo que ya no encaja (personas, ideas o hábitos). Si lo haces, desbloquearás una conexión emocional muy fuerte o una oportunidad importante. Si no, te estancas.

: Tienes una misión clara: . Este es un punto decisivo en tu vida y cualquier duda puede hacerte perder el avance logrado. Antes del fin de semana debes soltar definitivamente lo que ya no encaja (personas, ideas o hábitos). Si lo haces, desbloquearás una conexión emocional muy fuerte o una oportunidad importante. Si no, te estancas. BÚFALO : Tu misión es resolver lo pendiente en casa o familia . No puedes seguir postergando esos temas incómodos. Antes del fin de semana necesitas ordenar tu entorno para recuperar estabilidad emocional y mental. Si enfrentas los imprevistos ahora, el resultado será positivo; si los evitas, crecerán.

: Tu misión es . No puedes seguir postergando esos temas incómodos. Antes del fin de semana necesitas ordenar tu entorno para recuperar estabilidad emocional y mental. Si enfrentas los imprevistos ahora, el resultado será positivo; si los evitas, crecerán. MONO : Este es un momento clave: tu misión es tomar decisiones financieras o laborales importantes . No puedes dejarlo pasar. Antes del fin de semana debes organizarte, cerrar acuerdos o definir un plan. Lo que hagas ahora impacta directamente tu futuro económico.

: Este es un momento clave: tu misión es . No puedes dejarlo pasar. Antes del fin de semana debes organizarte, cerrar acuerdos o definir un plan. Lo que hagas ahora impacta directamente tu futuro económico. DRAGÓN: Tu misión es poner orden y disciplina en tus proyectos. Tienes el talento y la atención, pero sin estructura puedes perder oportunidades. Antes del fin de semana debes aterrizar ideas y actuar con enfoque. Si lo haces, habrá avances importantes; si no, todo se queda en potencial.

Estos son los animales del Horóscopo Chino que tienen una misión importante.|(ESPECIAL/Grok AI)

Pero eso no es todo los signos de Tigre, Conejo, Serpiente y Gallo también tienen que resolver situaciones más emocinoales, como el miedo al compromiso, la desconfianza en sí mismos y la seguridad. Por otro lado, hay signos que tienen una semana más tranquila deberán respirar y aprender de la paciencia.

¿Cuáles son los signos animales que no tienen una misión urgente, según el horóscopo chino?

Los signos que no tienen una urgencia crítica esta semana, pero sí un proceso activo, son el Caballo, la Cabra, el Perro y el Cerdo. Estos animales deben de aceptar el cambio sin resistirse, expresarse y confiar en su experiencia, adaptarse sin perder la esencia y, sobre todo, reflexionar antes de actuar. De esta manera, cerrarán el mes de marzo con broche de oro.