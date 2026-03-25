Los 7 signos que estarán bendecidos por el universo esta semana, según el horóscopo de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente advirtió a algunos signos con alertas esta semana, pero también señaló a siete de ellos porque serán bendecidos por el universo en estos días, según el horóscopo.

De acuerdo con las predicciones de la pitonisa cubana, son Géminis, Leo, Virgo, Libra y Acuario los que atraerán energía positiva, con cambios y abundancia.

GÉMINIS : El universo te abre caminos, Géminis. Todo lo que toques puede convertirse en oportunidad si mantienes la mente limpia de negatividad. Hay viajes, crecimiento laboral y decisiones acertadas en puerta. Tu intuición será tu mejor guía, así que confía sin miedo. Eso sí, protege tu energía: no todos a tu alrededor vibran como tú.

: El universo te abre caminos, Géminis. Todo lo que toques puede convertirse en oportunidad si mantienes la mente limpia de negatividad. Hay viajes, crecimiento laboral y decisiones acertadas en puerta. Tu intuición será tu mejor guía, así que confía sin miedo. Eso sí, protege tu energía: no todos a tu alrededor vibran como tú. LEO : Estás en tu momento, Leo. La buena energía que proyectas está atrayendo propuestas importantes, especialmente en negocios o proyectos laborales. El universo te pide acción: atrévete a hacer cambios y a invertir en tu crecimiento personal. Estudiar o aprender algo nuevo será clave para multiplicar tu éxito.

: Estás en tu momento, Leo. La buena energía que proyectas está atrayendo propuestas importantes, especialmente en negocios o proyectos laborales. El universo te pide acción: atrévete a hacer cambios y a invertir en tu crecimiento personal. Estudiar o aprender algo nuevo será clave para multiplicar tu éxito. VIRGO : Te conviertes en protagonista de tu destino, Virgo. La energía del “emperador” te impulsa a tomar decisiones que marcarán tu futuro. Hay suerte en el dinero y oportunidades inesperadas que pueden aumentar tus ingresos. Cree en tu valor, porque el universo ya lo hace.

: Te conviertes en protagonista de tu destino, Virgo. La energía del “emperador” te impulsa a tomar decisiones que marcarán tu futuro. Hay suerte en el dinero y oportunidades inesperadas que pueden aumentar tus ingresos. Cree en tu valor, porque el universo ya lo hace. LIBRA : Todo empieza a acomodarse para ti, Libra. Recibes recompensas por esfuerzos pasados, especialmente en lo económico. También se abre una puerta importante en el amor: estabilidad y claridad emocional. Es momento de reconocerte y dejar de dudar de tu valor.

: Todo empieza a acomodarse para ti, Libra. Recibes recompensas por esfuerzos pasados, especialmente en lo económico. También se abre una puerta importante en el amor: estabilidad y claridad emocional. Es momento de reconocerte y dejar de dudar de tu valor. ACUARIO : El universo conspira a tu favor, Acuario. Estás en racha: buenas noticias, oportunidades y hasta un deseo que se materializa. Es el momento ideal para reinventarte, apostar por nuevas ideas y abrirte al amor. Todo lo que siembres ahora tendrá frutos rápidos.

: El universo conspira a tu favor, Acuario. Estás en racha: buenas noticias, oportunidades y hasta un deseo que se materializa. Es el momento ideal para reinventarte, apostar por nuevas ideas y abrirte al amor. Todo lo que siembres ahora tendrá frutos rápidos. CAPRICORNIO : Sigues avanzando con paso firme, Capricornio. La carga laboral será intensa, pero el universo te promete resultados. Estás limpiando energías y cerrando ciclos que ya no te aportan. Mantén discreción con tus planes: el éxito se cocina en silencio.

: Sigues avanzando con paso firme, Capricornio. La carga laboral será intensa, pero el universo te promete resultados. Estás limpiando energías y cerrando ciclos que ya no te aportan. Mantén discreción con tus planes: el éxito se cocina en silencio. PISCIS: Es tiempo de renacer, Piscis. Dejas atrás culpas y entras en una etapa de crecimiento emocional y material. El universo te premia con estabilidad, salud y oportunidades económicas. Solo necesitas soltar el pasado para recibir todo lo que viene.

¿Cuáles signos del horóscopo tendrán mala suerte esta semana, según Mhoni Vidente?

En ese sentido, Mhoni Vidente reveló que Aries, Tauro, Cáncer y Sagitario no tendrán esta paz por completo porque tienen advertencias relacionadas con el estrés y temas emocionales.

Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana. |(FACEBOOK Mhoni Vidente / Canva)

En el caso de Escorpio las cosas se ponen más tensas, pues es el signo que debe tener más cuidado debido a que necesita proteger su paz mental y evitar conflictos externos, señaló.