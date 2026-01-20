Horóscopo chino: las predicciones de la semana en cada signo que serán clave en 2026
No todos los signos tendrán equilibrio y buena suerte, incluso hay algunos que la podrían pasar muy mal
El horóscopo chino tiene visiones sobre lo que le depara a cada signo en cuestiones de energía, cambios, definiciones y retos en su personalidad de esta semana, que abarca del lunes 19 al domingo 25 de enero de 2026.
Según las predicciones, se espera que sea una etapa de emociones internas, en donde algunos tendrán retos, mientras que otros deberán buscar el equilibrio. A continuación cada animal del signo del horóscopo chino .
- RATA: Semana muy social y agradable. Se fortalecen las amistades y surgen planes grupales ligados a la diversión y el arte. El amor puede nacer desde la amistad o vivirse de forma más compañera y relajada.
- BÚFALO: Buen momento profesional. Mejora la reputación, hay reconocimiento y apoyo de personas con autoridad. Las relaciones laborales fluyen y la vida social puede mezclarse con oportunidades de trabajo.
- TIGRE: Semana de expansión cultural y mental. Crece el deseo de viajar, aprender y conocer personas diferentes. Buen momento para actividades artísticas, educativas o incluso planear vacaciones placenteras.
- CONEJO: Etapa ideal para el amor y las relaciones. Se favorecen los compromisos duraderos, la reconciliación y la comunicación emocional. Excelente semana para la armonía en pareja y la vida social.
- DRAGÓN: La economía toma protagonismo. Posibles ingresos extra, ayudas o préstamos favorables. Buen momento para ahorrar o invertir, aunque conviene cuidar los temas sexuales y emocionales para evitar conflictos.
- SERPIENTE: Semana positiva en el trabajo. Aumenta la demanda de lo que haces, mejora la relación con jefes o colegas y hay apoyo para resolver problemas. Buen momento para pedir aumento o mejorar condiciones laborales.
- CABALLO: Periodo muy favorable para el amor y la alegría. Se intensifican los afectos, las celebraciones y la convivencia con seres queridos. La relación de pareja y el vínculo con los hijos se fortalecen.
- CABRA: Semana placentera y emotiva. Se disfrutan los pequeños viajes, las reuniones con amigos o vecinos y los momentos simples. Sensación de bienestar, belleza y conexión emocional con el entorno cercano.
- MONO: El hogar y la familia son prioridad. Buen momento para reuniones familiares, fortalecer lazos afectivos y embellecer la casa. Energía ideal para decorar, renovar espacios y compartir en intimidad.
- GALLO: Semana productiva y con oportunidades económicas. Facilidad para negociar, convencer y hacer negocios. Posibles temas relacionados con bienes, propiedades o compras importantes para el hogar.
- PERRO: Tiempo de reconciliaciones y nuevos acercamientos sociales o románticos. Actitud más empática y conciliadora, aunque conviene controlar la sensibilidad excesiva. Buen momento para el arte y actividades sociales.
- CERDO: Semana sensible y solidaria. Se despierta la compasión y el deseo de ayudar, pero pueden surgir decepciones afectivas. Escuchar la intuición será clave para manejar confusiones o deslealtades.