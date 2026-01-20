Horóscopo chino: las predicciones de la semana en cada signo que serán clave en 2026

El horóscopo chino tiene visiones sobre lo que le depara a cada signo en cuestiones de energía, cambios, definiciones y retos en su personalidad de esta semana, que abarca del lunes 19 al domingo 25 de enero de 2026.

Según las predicciones, se espera que sea una etapa de emociones internas, en donde algunos tendrán retos, mientras que otros deberán buscar el equilibrio. A continuación cada animal del signo del horóscopo chino .

RATA : Semana muy social y agradable. Se fortalecen las amistades y surgen planes grupales ligados a la diversión y el arte. El amor puede nacer desde la amistad o vivirse de forma más compañera y relajada.

BÚFALO: Buen momento profesional. Mejora la reputación, hay reconocimiento y apoyo de personas con autoridad. Las relaciones laborales fluyen y la vida social puede mezclarse con oportunidades de trabajo.

Estas son las predicciones semanales del Búfalo en el horócopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

TIGRE : Semana de expansión cultural y mental. Crece el deseo de viajar, aprender y conocer personas diferentes. Buen momento para actividades artísticas, educativas o incluso planear vacaciones placenteras.

TIGRE : Semana de expansión cultural y mental. Crece el deseo de viajar, aprender y conocer personas diferentes. Buen momento para actividades artísticas, educativas o incluso planear vacaciones placenteras.

CONEJO : Etapa ideal para el amor y las relaciones. Se favorecen los compromisos duraderos, la reconciliación y la comunicación emocional. Excelente semana para la armonía en pareja y la vida social.

DRAGÓN : La economía toma protagonismo. Posibles ingresos extra, ayudas o préstamos favorables. Buen momento para ahorrar o invertir, aunque conviene cuidar los temas sexuales y emocionales para evitar conflictos.

SERPIENTE : Semana positiva en el trabajo. Aumenta la demanda de lo que haces, mejora la relación con jefes o colegas y hay apoyo para resolver problemas. Buen momento para pedir aumento o mejorar condiciones laborales.

Mira el horóscopo del Caballo.|(ESPECIAL/CANVA)