Los 6 signos que dominan el fin de semana y serán bendecidos, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló los horóscopos del fin de semana y destacó que 6 de los signos tendrán bendiciones con buena suerte y energía positiva para los cambios que se avecinan.

En su canal de YouTube, la famosa astróloga destacó que Acuario, Géminis, Cáncer, Escorpio, Sagitario y Virgo tienen fuerza para aprovechar lo que el universo les está dando, pero deben saber cómo aprovecharlo:

ACUARIO: Es el signo más fuerte del fin de semana. El propio mensaje lo define como “el signo dominante” , con cambios positivos inmediatos , renovación de energía y decisiones que abren caminos. Hay limpieza emocional, crecimiento espiritual y respuestas claras del universo. Todo fluye cuando se atreve a cortar con lo que ya no sirve.

Es el signo más fuerte del fin de semana. El propio mensaje lo define como , con , renovación de energía y decisiones que abren caminos. Hay limpieza emocional, crecimiento espiritual y respuestas claras del universo. Todo fluye cuando se atreve a cortar con lo que ya no sirve. GÉMINIS: Tiene uno de los indicadores más claros de suerte: buena fortuna en juegos de azar . Además, hay disfrute, fiesta y oportunidades sociales, lo que activa su energía natural. Aunque debe cuidar a quién le confía cosas, la balanza se inclina a su favor en términos de suerte inmediata.

. Además, hay disfrute, fiesta y oportunidades sociales, lo que activa su energía natural. Aunque debe cuidar a quién le confía cosas, la balanza se inclina a su favor en términos de suerte inmediata. CÁNCER: Este signo viene respaldado por energías de abundancia y estabilidad , especialmente en temas de salud y dinero. Su mejor día cae en pleno fin de semana, lo que lo convierte en uno de los más protegidos. Es un momento de equilibrio emocional y claridad para avanzar.

, especialmente en temas de salud y dinero. Su mejor día cae en pleno fin de semana, lo que lo convierte en uno de los más protegidos. Es un momento de equilibrio emocional y claridad para avanzar. ESCORPIO: El horóscopo es contundente: “estás de suerte, tienes todo a tu favor” . Aunque su carácter puede jugarle en contra, el potencial está ahí. Si baja la intensidad emocional, el fin de semana se convierte en uno de avances, claridad mental y oportunidades inesperadas.

. Aunque su carácter puede jugarle en contra, el potencial está ahí. Si baja la intensidad emocional, el fin de semana se convierte en uno de avances, claridad mental y oportunidades inesperadas. SAGITARIO: La energía es expansiva y positiva. Hay posibilidad real de dinero , carisma elevado y puertas que se abren si actúa sin miedo. Es un fin de semana clave para moverse, decidir y aprovechar cambios. La suerte lo acompaña, siempre que evite conflictos innecesarios.

, carisma elevado y puertas que se abren si actúa sin miedo. Es un fin de semana clave para moverse, decidir y aprovechar cambios. La suerte lo acompaña, siempre que evite conflictos innecesarios. VIRGO: Viene de una racha de estabilidad económica y emocional, algo que no es menor. Tiene dinero, buen ánimo y contactos importantes que pueden impactar su futuro laboral. No es una suerte explosiva, pero sí sólida y bien aspectada.

En ese sentido, los demás signos deberán ser pacientes y estar atentos a las señales , pues las energías los pondrán a prueba con la búsqueda de solucionar los pendientes que vienen arrastrando del pasado.

El ritual de canela para potenciar la buena suerte

Si quieres aprovechar las buenas energías que te rodean y potenciarlas, este ritual de canela podría ayudarte a cumplir tus metas este fin de semana. De acuerdo con el portal Lecturas, una de las formas más beneficiosas de usar la canela es a través de amuletos y limpias. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Hierve siete ramitas de canela junto con siete hojas de laurel y siete gotas de esencia de limón .

junto con y . Deja que la mezcla se enfríe y se integre por completo.

Date un baño normal con agua caliente.

Luego, enjuágate con la preparación (tibia o fría).

Deja que se seque sola.

Con este ritual, según creencias esotéricas, le estarás diciendo al universo que estás listo para recibir la buena energía que promete, abriendo la puerta a nuevas oportunidades, sin bloqueos ni excusas.