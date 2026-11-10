Horóscopo de hoy miércoles 11 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este miércoles 11 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 11 de noviembre de 2026

Hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries : la cuadratura entre el Sol en Escorpio y Marte en Leo puede despertar impaciencia frente a situaciones que no avanzan a tu ritmo. Evita las discusiones y analiza tus gastos antes de asumir nuevos compromisos.

: la cuadratura entre el Sol en Escorpio y Marte en Leo puede despertar impaciencia frente a situaciones que no avanzan a tu ritmo. Evita las discusiones y analiza tus gastos antes de asumir nuevos compromisos. Tauro : será un buen día para recuperar la tranquilidad y resolver asuntos familiares pendientes. En el amor, una actitud comprensiva puede ayudarte a superar una diferencia.

: será un buen día para recuperar la tranquilidad y resolver asuntos familiares pendientes. En el amor, una actitud comprensiva puede ayudarte a superar una diferencia. Gémini s: presta atención a tus palabras, porque un comentario impulsivo podría generar tensiones en tu entorno. Una propuesta laboral merece ser evaluada con detenimiento antes de aceptarla.

s: presta atención a tus palabras, porque un comentario impulsivo podría generar tensiones en tu entorno. Una propuesta laboral merece ser evaluada con detenimiento antes de aceptarla. Cáncer : procura no gastar para compensar preocupaciones o estados de ánimo pasajeros. Dedica tiempo a descansar y busca el diálogo para resolver una inquietud afectiva.

: procura no gastar para compensar preocupaciones o estados de ánimo pasajeros. Dedica tiempo a descansar y busca el diálogo para resolver una inquietud afectiva. Leo : Marte en tu signo, en cuadratura con el Sol en Escorpio, puede intensificar tu orgullo y provocar enfrentamientos. Evita reaccionar de inmediato y piensa antes de tomar decisiones importantes.

: Marte en tu signo, en cuadratura con el Sol en Escorpio, puede intensificar tu orgullo y provocar enfrentamientos. Evita reaccionar de inmediato y piensa antes de tomar decisiones importantes. Virgo : será conveniente bajar el ritmo y atender las señales de cansancio que vienes acumulando. Una conversación con alguien de confianza puede ayudarte a ordenar tus emociones.

: será conveniente bajar el ritmo y atender las señales de cansancio que vienes acumulando. Una conversación con alguien de confianza puede ayudarte a ordenar tus emociones. Libra : una amistad o un contacto profesional podría acercarte una oportunidad interesante. En tus relaciones personales, procura no asumir responsabilidades que corresponden a los demás.

: una amistad o un contacto profesional podría acercarte una oportunidad interesante. En tus relaciones personales, procura no asumir responsabilidades que corresponden a los demás. Escorpio : el Sol en tu signo, en tensión con Marte en Leo, puede generar desafíos en el ámbito profesional. Defiende tus ideas con argumentos y evita los enfrentamientos por cuestiones de autoridad.

: el Sol en tu signo, en tensión con Marte en Leo, puede generar desafíos en el ámbito profesional. Defiende tus ideas con argumentos y evita los enfrentamientos por cuestiones de autoridad. Sagitario : sentirás deseos de cambiar de ambiente y explorar nuevas posibilidades. Antes de comprometer recursos en un proyecto, revisa sus condiciones y organiza tus prioridades.

: sentirás deseos de cambiar de ambiente y explorar nuevas posibilidades. Antes de comprometer recursos en un proyecto, revisa sus condiciones y organiza tus prioridades. Capricornio : podrías resolver un asunto económico compartido si mantienes una postura flexible. En el plano afectivo, expresar tus necesidades sin reproches favorecerá el entendimiento.

: podrías resolver un asunto económico compartido si mantienes una postura flexible. En el plano afectivo, expresar tus necesidades sin reproches favorecerá el entendimiento. Acuario : la cuadratura entre el Sol y Marte puede generar tensiones en una relación cercana. Evita las respuestas impulsivas y busca acuerdos que respeten las necesidades de ambas partes.

: la cuadratura entre el Sol y Marte puede generar tensiones en una relación cercana. Evita las respuestas impulsivas y busca acuerdos que respeten las necesidades de ambas partes. Piscis: organiza tus actividades para no terminar el día con un desgaste innecesario. Una decisión relacionada con el trabajo puede favorecer tus planes si actúas con paciencia.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre