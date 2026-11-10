La advertencia que recibirá cada signo del 10 al 18 de noviembre por influencia de la alineación del Sol y Marte

Entre el 10 y el 18 de noviembre de 2026, la energía cósmica disponible estará marcada por la alineación en cuadratura entre el Sol en Escorpio y Marte en Leo. Esta configuración invita a cada signo a revisar las reacciones, controlar los impulsos y evitar que el orgullo interfiera en las relaciones personales y profesionales.
Según la astrología, cada signo zodiacal tendrá que prestar atención a un aspecto diferente de su vida. La advertencia principal será reconocer cuándo conviene actuar y cuándo es mejor detenerse, observar y pensar antes de tomar una decisión.
Cuadratura Sol en Escorpio y Marte en Leo: ¿Qué advertencia recibirá cada signo del zodiaco del 10 al 18 de noviembre?
La cuadratura entre el Sol y Marte puede manifestarse como una necesidad de defender las propias ideas, competir o imponer la voluntad. Pero también representa una oportunidad para reconocer comportamientos que necesitan modificarse.
- Aries: evita responder con enojo ante situaciones que no salen como esperabas. La advertencia será no convertir una diferencia de opiniones en un conflicto difícil de resolver.
- Tauro: presta atención a los desacuerdos relacionados con recursos compartidos o responsabilidades familiares. No permitas que la necesidad de tener el control afecte tus vínculos.
- Géminis: mide tus palabras antes de expresar una opinión, especialmente en conversaciones laborales. Una reacción impulsiva podría generar malentendidos que se pueden evitar.
- Cáncer: no tomes decisiones económicas motivadas por la inseguridad o el deseo de obtener resultados inmediatos. También será importante que no cargues con problemas que corresponden a otras personas.
- Leo: Marte en tu signo puede intensificar tu necesidad de protagonismo y reconocimiento. La advertencia será controlar el orgullo y evitar enfrentamientos innecesarios con personas cercanas.
- Virgo: procura no guardar frustraciones hasta llegar a un punto de agotamiento. Necesitarás establecer límites y reconocer cuándo una situación requiere distancia.
- Libra: evita involucrarte en discusiones ajenas o intentar resolver todos los desacuerdos de tu entorno. La diplomacia será tu mejor herramienta para conservar la armonía.
- Escorpio: el Sol en tu signo aumenta la atención sobre tus deseos y objetivos, pero la cuadratura con Marte puede generar tensiones con figuras de autoridad. No confundas firmeza con imposición.
- Sagitario: revisa tus expectativas antes de comprometerte con nuevos proyectos o promesas. La advertencia será no actuar por entusiasmo sin considerar las consecuencias.
- Capricornio: presta atención a los acuerdos económicos y a las responsabilidades que compartes con otras personas. Evita las luchas de poder y busca soluciones prácticas.
- Acuario: las relaciones de pareja y las asociaciones pueden atravesar momentos de tensión. No intentes imponer tu postura: escuchar también será una forma de avanzar.
- Piscis: no descuides tus necesidades personales por cumplir con todas las obligaciones. Organiza tus tiempos y evita responder de manera impulsiva ante las exigencias externas.
¿Qué significa la cuadratura entre el Sol en Escorpio y Marte en Leo en noviembre 2026?
En astrología, una cuadratura ocurre cuando dos planetas se encuentran separados por 90 grados zodiacales. Se trata de un aspecto asociado con tensiones, desafíos y la necesidad de encontrar nuevas formas de canalizar la energía disponible.
En este caso, el Sol en Escorpio representa la intensidad emocional, la transformación y la búsqueda de control, mientras que Marte en Leo simboliza la iniciativa, el orgullo, la valentía y el deseo de reconocimiento. La combinación puede generar enfrentamientos cuando las emociones se mezclan con la necesidad de imponer una postura.
Por eso, entre el 10 y el 18 de noviembre, será conveniente evitar las decisiones apresuradas, los comentarios hirientes y las competencias innecesarias. La principal enseñanza de este tránsito será aprender a defender los propios deseos sin pasar por encima de los demás.