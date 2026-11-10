La advertencia que recibirá cada signo del 10 al 18 de noviembre por influencia de la alineación del Sol y Marte

Entre el 10 y el 18 de noviembre de 2026, la energía cósmica disponible estará marcada por la alineación en cuadratura entre el Sol en Escorpio y Marte en Leo. Esta configuración invita a cada signo a revisar las reacciones, controlar los impulsos y evitar que el orgullo interfiera en las relaciones personales y profesionales.

Según la astrología, cada signo zodiacal tendrá que prestar atención a un aspecto diferente de su vida. La advertencia principal será reconocer cuándo conviene actuar y cuándo es mejor detenerse, observar y pensar antes de tomar una decisión.

Cuadratura Sol en Escorpio y Marte en Leo: ¿Qué advertencia recibirá cada signo del zodiaco del 10 al 18 de noviembre?

La cuadratura entre el Sol y Marte puede manifestarse como una necesidad de defender las propias ideas, competir o imponer la voluntad. Pero también representa una oportunidad para reconocer comportamientos que necesitan modificarse.

Aries : evita responder con enojo ante situaciones que no salen como esperabas. La advertencia será no convertir una diferencia de opiniones en un conflicto difícil de resolver.

: evita responder con enojo ante situaciones que no salen como esperabas. La advertencia será no convertir una diferencia de opiniones en un conflicto difícil de resolver. Tauro : presta atención a los desacuerdos relacionados con recursos compartidos o responsabilidades familiares. No permitas que la necesidad de tener el control afecte tus vínculos.

: presta atención a los desacuerdos relacionados con recursos compartidos o responsabilidades familiares. No permitas que la necesidad de tener el control afecte tus vínculos. Géminis : mide tus palabras antes de expresar una opinión, especialmente en conversaciones laborales. Una reacción impulsiva podría generar malentendidos que se pueden evitar.

: mide tus palabras antes de expresar una opinión, especialmente en conversaciones laborales. Una reacción impulsiva podría generar malentendidos que se pueden evitar. Cáncer : no tomes decisiones económicas motivadas por la inseguridad o el deseo de obtener resultados inmediatos. También será importante que no cargues con problemas que corresponden a otras personas.

: no tomes decisiones económicas motivadas por la inseguridad o el deseo de obtener resultados inmediatos. También será importante que no cargues con problemas que corresponden a otras personas. Leo : Marte en tu signo puede intensificar tu necesidad de protagonismo y reconocimiento. La advertencia será controlar el orgullo y evitar enfrentamientos innecesarios con personas cercanas.

: Marte en tu signo puede intensificar tu necesidad de protagonismo y reconocimiento. La advertencia será controlar el orgullo y evitar enfrentamientos innecesarios con personas cercanas. Virgo : procura no guardar frustraciones hasta llegar a un punto de agotamiento. Necesitarás establecer límites y reconocer cuándo una situación requiere distancia.

: procura no guardar frustraciones hasta llegar a un punto de agotamiento. Necesitarás establecer límites y reconocer cuándo una situación requiere distancia. Libra : evita involucrarte en discusiones ajenas o intentar resolver todos los desacuerdos de tu entorno. La diplomacia será tu mejor herramienta para conservar la armonía.

: evita involucrarte en discusiones ajenas o intentar resolver todos los desacuerdos de tu entorno. La diplomacia será tu mejor herramienta para conservar la armonía. Escorpio : el Sol en tu signo aumenta la atención sobre tus deseos y objetivos, pero la cuadratura con Marte puede generar tensiones con figuras de autoridad. No confundas firmeza con imposición.

: el Sol en tu signo aumenta la atención sobre tus deseos y objetivos, pero la cuadratura con Marte puede generar tensiones con figuras de autoridad. No confundas firmeza con imposición. Sagitario : revisa tus expectativas antes de comprometerte con nuevos proyectos o promesas. La advertencia será no actuar por entusiasmo sin considerar las consecuencias.

: revisa tus expectativas antes de comprometerte con nuevos proyectos o promesas. La advertencia será no actuar por entusiasmo sin considerar las consecuencias. Capricornio : presta atención a los acuerdos económicos y a las responsabilidades que compartes con otras personas. Evita las luchas de poder y busca soluciones prácticas.

: presta atención a los acuerdos económicos y a las responsabilidades que compartes con otras personas. Evita las luchas de poder y busca soluciones prácticas. Acuario : las relaciones de pareja y las asociaciones pueden atravesar momentos de tensión. No intentes imponer tu postura: escuchar también será una forma de avanzar.

: las relaciones de pareja y las asociaciones pueden atravesar momentos de tensión. No intentes imponer tu postura: escuchar también será una forma de avanzar. Piscis: no descuides tus necesidades personales por cumplir con todas las obligaciones. Organiza tus tiempos y evita responder de manera impulsiva ante las exigencias externas.

¿Qué significa la cuadratura entre el Sol en Escorpio y Marte en Leo en noviembre 2026?

En astrología, una cuadratura ocurre cuando dos planetas se encuentran separados por 90 grados zodiacales. Se trata de un aspecto asociado con tensiones, desafíos y la necesidad de encontrar nuevas formas de canalizar la energía disponible.

En este caso, el Sol en Escorpio representa la intensidad emocional, la transformación y la búsqueda de control, mientras que Marte en Leo simboliza la iniciativa, el orgullo, la valentía y el deseo de reconocimiento. La combinación puede generar enfrentamientos cuando las emociones se mezclan con la necesidad de imponer una postura.

Por eso, entre el 10 y el 18 de noviembre, será conveniente evitar las decisiones apresuradas, los comentarios hirientes y las competencias innecesarias. La principal enseñanza de este tránsito será aprender a defender los propios deseos sin pasar por encima de los demás.