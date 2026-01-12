Horóscopo de Nana Calistar de hoy lunes 12 de enero de 2026 para cada signo: Presta atención y checa si te toca dinero, amor, salud o mucho trabajo

Este lunes 12 de enero de 2026 la experta Nana Calistar , ha revelado el horóscopo de todos los signos del zodiaco y estas son las predicciones. Con el inicio del nuevo año, el destino les traerá mucho dinero, amor, trabajo o salud; pero cuidado, que algunas otras personas deberán cuidarse de algunos riesgos que podrían tener en este día.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 12 de enero

La Nana Calistar le dice a los regidos bajo el signo de Aries que, ya no pierdas tu tiempo con quien no te valora, no te procura, y que no te demuestre cariño. Estás ocupado en atender situaciones que, sabes que no te dejan nada positivo, pero ahí sigues de tonto o tonta aferrada en algo que no tiene solución.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 12 de enero

Para los Tauro, la Nana Calistar les dice que, deja a un lado tu pésimo carácter, ya que ni tú mismo o misma te aguantas; tienes poca paciencia y aunque seas muy directo decir las cosas sin filtro, recuerda que puedes lastimar a alguien que no lo merece.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 12 de enero

Ya quita a personas de tu camino y de tu vida; necesitas trabajar más en tu amor propio y comenzar a pensar primero en ti, ya que, por más que ayudes a la mayoría de tus amigos o seres cercanos, algunos no lo valorarán.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 12 de enero

Ya no te estés lamentando por lo que no se ha dado o por lo que puedo haber hecho; recuerda que, lo que no fue, no será. Todo llegan a su tiempo y aunque ahora no lo veas tan claro, cuando menos lo esperes llegará la recompensa que tanto has estado pensando y pidiendo.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 12 de enero

Ya no confíes ciegamente en todos, y menos en quien te ha generado dudas, desvelos o corajes. Aprende a desconfiar un poco, incluso de tu propia sombra; porque no todo el mundo te sonríe de buena manera o con alguna intención positiva.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 12 de enero

Debes tener cuidado con esperar demasiado de todos los que te rodean, pero sobre todo de tu pareja, porque tú mismo te pones la cuerda en el cuello y terminas decepcionante, este es un buen momento de centrarte en lo tuyo, en tus planes, en tu bienestar o en tus pendientes.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 12 de enero

Te llegan amores del pasado, y aunque al inicio parezca algo bonito o una señal positiva, ya que vienen acompañados de cosas negativas como: la misma historia, muchas decepciones y un mar de lágrimas.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 12 de enero

Oye, no permitas que terceras personas se metan en tu relación, si es que tienes una, ya que sólo traerán malos entendidos, problemas y traer chismes. Debes arreglarlo en pareja, en corto y sin público. Mucho cuidado con la subida de peso, deja de comer por ansiedad, y haz mucho ejercicio.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 12 de enero

En este día te llegará una oportunidad para poder corregir un error del pasado; además una persona a la que le hiciste daño, la cual aparecerá en las siguientes fechas y es momento de cerrar ciclos de tu vida. Si fallas deberás pedir disculpas y deja que sigan su camino.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 12 de enero

Te desprenderás de una amistad que te ha fallado más de una ocasión, ya que ha estado hablando mal de ti y de tu familia; aún cuando le abriste las puertas de tu casa y compartiste de tu mesa, deja que se vaya porque sólo te contagia de sus malas energías.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 12 de enero

Si tienes novio o novia, presta mucho ojo a sus actitudes y comportamientos, si algo no te cuadra no ves rarezas, es momento de poner las cartas sobre la mesa y hablar claro, ya que podría haber situaciones que te están ocultando.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 12 de enero

Te llega una nueva temporada en tu vida y eso se va a notar en casi todos los aspectos de tu vida. Se terminarán algunos ciclos en relaciones que ya estaban muy desgastadas, pero llegan personas buenas y positivas que te alegrarán con su buena vibra.