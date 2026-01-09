Horóscopo de Nana Calistar hoy, 09 de enero para cada signo; estos son los mensajes del universo para iniciar con el pie derecho este 2026

El zodiaco tiene un mensaje para cada signo, sabe exactamente que palabras necesita oír cada persona, es por eso que te decimos los horóscopos de Nana Calistar en los que debes prestar mucha atención ya que cada revelación hará que tengas cuidado de las malas energías.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 09 de enero?

Un amor del pasado vuelve, es tu deber marcar límites y no dejarte llevar por la emoción del momento y lo que te prometan. Ya no vuelvas al pasado, enfócate en el presente y no te dejes manipular por nadie. Es momento de que aprendas de tus errores y dejes atrás a las personas que te dañaron y te quitaron tu paz.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 09 de enero?

Hay personas cerca de ti hablando mal de tu persona, ten cuidado porque buscan dejarte en mal y dañar tu reputación. No caigas en el mismo juego de esas personas y enfócate en ti y tus proyectos. En el trabajo también deberás cuidarte de malas energías porque hay compañeros que no te quieren ver bien.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 09 de enero?

Las personas que hoy están a tu lado son quienes valen la pena y merecen todo tu cariño, quienes se marcharon la vida te los quitó por algo, no te aferres al pasado que puedes salir lastimado. Es momento de que te enfoques en tus metas porque estás a nada de lograr lo que más quieres. No te metas en problemas que no son tuyos, mejor concéntrate en tu vida y en disfrutarla como se debe.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 09 de enero?

No te metas en problemas innecesarios porque después estás llorando. Se viene una traición que te dolerá mucho, puede ser en la parte sentimental o de amistad así que abre bien los ojos. Evita el drama, los chismes y todo lo que no te aporta, mejor concentrate en cosas importantes como cuidar tu alimentación y realizar trámites importantes.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 09 de enero?

No te aferres a ciertas situaciones y deja la necedad ya que de no hacerlo podrías pasarla muy mal. La vida te pondrá a prueba y tendrás que madurar, también te pedirá más calma y tranquilidad. Por otro lado, aprende a cuidar tus palabras, a medir lo que sale de tu boca ya que actuar con impulsividad te puede meter en problemas o puedes lastimar a alguien.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 09 de enero?

Pensar demasiado te está robando la paz, es importante que también escuches a tu corazón. Las cosas que te causan inseguridad bajarán de intensidad, lo que es muy bueno. Analiza bien tus decisiones, sobre todo en el área financiera y todo lo relacionado a tu dinero ya que no todas las opciones te convienen.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 09 de enero?

Es importante que reflexiones sobre todos los logros que has conseguido con sacrificio porque a veces lo olvidas. Darte un aplauso también es importante. Se vienen grandes oportunidades en negocios que deberás aprovechar. No quieras cambiar quién eres para favorecer a otros o agradar, quién te quiera lo hará por que le agrada el ser humano que eres.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 09 de enero?

Recuerda que la soltería no es mala, no te enganches con cualquier persona solo por evitar estar solo o sola ya que sueles caer en relaciones tóxicas por desesperación. Se vienen días pesados en el trabajo por lo que deberás organizarte bien con tus tiempos para sacar adelante todas tus tareas. También se viene un amor, pero vive lejos así que deberás saber tomar decisiones.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 09 de enero?

No te enganches en lo que ya fue, olvida a las personas que te lastimaron o te causaron enojo, dedicarles atención solo te roba tu paz, mejor enfócate en ti y en todos tus proyectos. Ten cuidado con las acciones de tu pareja y pon mucha atención porque podría haber algo que no esté bien. No confíes a la primera en las personas y protégete de caer en engaños.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 09 de enero?

No intentes cambiar por encajar en ciertos lugares, respeta tu esencia y lo que eres. Recuerda que no todas las personas merecen tu energía ni tu valiosa atención. Recuerda que aún estás a tiempo de convertirte en todo eso que anhelas. Si algún familiar te hace un comentario fuera de lugar, ignoralo.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 09 de enero?

La soltería no es tan mala como crees, es un momento para ti, para que disfrutes de estar contigo. Deja de culparte por lo que decidiste en el pasado, preocuparte de más solo te roba energía y tiempo. Aprende a soltar y continuar con tu camino. Tendrás un sueño que te revelará secretos, es importante que le pongas atención.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 09 de enero?

Ya no cargues con rencores, eso solo te enferma, aprende a soltar y desapegarte de las cosas que te dolieron. Fíjate quiénes solo te buscan cuando necesitan un favor, esas personas no merecen tu amistad. Se viene un viaje que te hará conectar contigo y en el que podrás despejarte, es importante que lo tomes en cuanto tengas la oportunidad de hacerlo.