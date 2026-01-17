Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 17 de enero; amor a la vista para algunos signos zodiacales

El sábado viene a toda velocidad con muchas cosas importantes en puerta; por eso te recomendamos revisar tu horóscopo de hoy. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 17 de enero de 2025. Te presentamos los mensajes claros para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 17 de enero?

Te espera una noche emocionante, Aries, pues el amor está a punto de aparecer sin avisar; eso sí, así como llegó, se irá. Lo importante es que no te claves ni te enamores tan rápido; solo disfruta y vive el momento, que las cosas tomen su propio curso. Recuerda que las cosas a veces solo llegan por un momento, pero eso no es malo, solo son experiencias que llegan a prepararte para algo más grande y debes aprender a disfrutarlas.

Andas cansado; no descartes ese viaje que traes en mente; tu alma y cuerpo necesitan ese descanso con urgencia. Así que empieza a planear para que te des el permiso de disfrutar como se debe.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 17 de enero?

Atención Tauro, una expareja tuya ha pensado mucho en ti últimamente; es muy probale que pronto podría aparecer con un mensajito o una llamada, pero recuerda que no es casualidad. Si eres un Tauro con pareja ten mucho cuidado, porque su aparición puede desastibilizar esa bonita relación que tienes ahorita y generar problemas innecesarios.

Una recomendación, deja de ser tan duro con tu familia, recuerda que ellos son tu mayor tesoro y los únicos que estarán realmente contigo hasta el final. especialmente cuando la vida se complique o el mundo te de la espalda. Es importante aprender a hablar con amor y menos coraje.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 17 de enero?

¿Recuerdas a esa personita que te dijo que no creía en ti con sus acciones? Pues llegó el momento de que tomes distancia de verdad, Géminis. Esas personas que solo saben criticar, minimixar y poner obstáculos cada vez que te ven avanzar es mejor tenerlas lejos y mejor rodeate de aquellos que celebran contigo tus exitos y de acercate siempre a los que te quieren ver bien.

Sabemos que esto puede ser díficil, pero si tu pareja te pide algo de espacio y tiempo, daselo sin caer en dramas ni ruegos. Aprovecha eso como una oportunidad para reencontrarte contigo mismo, pensar en lo que quieres y lo que te mereces. Es hora de poner limites en aquello que ya no estás dispuesto a soportar.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 17 de enero?

Cancer, pon mucha atención a todos los cambios laborales que se puedan presentar, no todo lo que te ofrezcan será tan bueno como aparenta. Recuerda todo lo que eres capaz y enfocate para que lo puedas identificar. Observa bien antes de aceptar y no firmes nada sin analizarlo bien.

Presta mucha atención, debes cuidarte de los golpes, caídas y descuidos siempre, sobre todo, antes de salir de casa. Para evitar cualquier lesión, es recomendable que pongas mucha atención, porque hay un alto riesgo de accidentes que te podrían mandar a la cama o al hospital. Recuerda que no es para que te asustes, es para que te cuides y prestes atención por donde caminas.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 17 de enero?

Si te sientes algo sensible, ten mucho cuidado, Leo porque las cosas con tu relación de pareja se pueden complicar un poco. Podrías decir cosas que no quieres decir o que en realidad no sientes por actuar por impulso. Así que evita meterte en pleitos innecesarios para evitar que andes luego con arrepentimientos.

Una persona se está acercando mucho a ti con sonrisas falsas y palabras bonitas, pero cargadas de malas intenciones hacia ti y tu familia. Ten mucho cuidado; lo mejor será que no cuentes tu vida ni tus planes para evitar a las personas con malas vibras.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 17 de enero?

Se avecina una buena oportunidad Virgo, esto podría aumentar tus ingresos. Esto te vendrá como anillo al dedo para pagar aquella deuda que tienes atrasada y para seguir creciendo. Eso sí, ten mucho cuidado con quiénes lo platicas; recuerda que no todas las personas celebran los éxitos ajenos; las personas pueden ser muy envidiosas.

Deja de decir que el amor no es para ti, porque se acerca ese momento en el que la vida hará que te tragues tus propias palabras. El amor existe y está caminando a tu puerta, así que llegó el momento de dejar de ser tan amargado y de comenzar a abrirse a todo tipo de posibilidades.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 17 de enero?

Recuerdas todo aquello por lo que estuviste llorando y pidiendo. Pues el destino y la suerte por fin estarán de tu lado y todo gracias a tu esmero y resistencia, Libra. Vienen movimientos importantes para tu economía que te harán tener de nuevo esperanza y un poco de tranquilidad.

Recuerda que no debes tener miedo; lo que estás viviendo hoy, aunque te parezca algo incómodo, es un aprendizaje que tenía que llegar tarde o temprano. Así que es momento de aprender de tus errores, dejar de castigarte por ellos y seguir adelante.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 17 de enero?

Se viene una separación dolorosa, Escorpio. Una amistad termina su ciclo y se comenzará a alejar y, aunque en un principio te dolerá, con el tiempo entenderás que ya no te hará más falta. A veces las cosas llegan a su fin para dejar pasar cosas nuevas que nos acercan más a nuestras metas y nuestra estabilidad.

Que nadie te quite esas enormes ganas de ser feliz. Aprende a alejarte de las personas que te roban la energía y la motivación de salir adelante y buscar tu propia felicidad. Ellos solo gastan tu energía y no naciste para andar cargando con culpas y frustraciones ajenas. Cuídate y cuida mucho tu salud.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 17 de enero?

Hoy es el día, Sagitario. El día para empezar a dar pasos firmes para cumplir los sueños que mueven todo tu mundo. Ya no es momento de seguir dudando ni esperando señales por la eternidad para hacer un cambio. No es tiempo de confiar en personas que no mueven ni un dedo por verte bien; aléjate de ellas.

Personas del pasado vienen de regreso a tu vida y, aunque eso puede parecer bueno, la verdad es que debes tener mucho cuidado porque con ellas llegarán dolores de cabeza, conflictos y malos momentos. El hecho de que regresen con la cola entre las patas no significa que hayan cambiado, así que evita pasar malos ratos con ellas alrededor.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 17 de enero?

Capricornio, es momento de hablar de tu pareja y tu relación, pues parece que se han comenzado a marcar inseguridades y celos sin razón aparente. Si a veces discuten por tonterías, por cansancio o simplemente por la rutina, debes hacer algo. Es momento de que le metas un poco de tu chispa y cambies la rutina. Recuerda que siempre puedes salir a platicar o organizar un plan antes de que las cosas puedan arruinarse.

Este fin de semana, conócete y encuentra un bonito sentido a tu vida con cosas que realmente te llenan y te hacen feliz. No desperdicies tu tiempo con gente que no te valora y mejor busca estar con todos aquellos que quieren verte bien y feliz.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 17 de enero?

No permitas que un mal día arruine tus relaciones con tus amistades. Recuerda que no todos tienen la culpa de que estés estresado o cansado emocionalmente, Acuario. Aprende a entenderte a ti mismo y habla claramente cuando algo te moleste. Recuerda que alejarte sin avisar jamás resolverá los conflictos.

Se viene un chisme picosito; desafortunadamente estarás involucrado aunque no tengas nada que ver. Antes de entrar en crisis, respira y no te apresures a querer resolverlo. Lo mejor es no dar explicaciones ni buscar aclarar las cosas. La verdad saldrá a la luz y los que te conocen saben perfectamente quién eres y no influirá en ellos.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 17 de enero?

Este no es un regaño, Pisis, pero necesitamos que pongas mucha atención. Recuerda bien quién eres y a dónde te diriges, porque últimamente te has estado dejando influenciar demasiado por opiniones ajenas. Ya basta, deja de permitir que otras personas te manipulen y saquen provecho. Tú mereces tu paz y tu estabilidad.

Aléjate de las relaciones de una noche, porque siempre terminas poniendo alma, corazón y cuerpo y eso solo te causará dolor. No te conformes con migajas, pues tú quieres un amor bonito, pero recuerda ser paciente.

