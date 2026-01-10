¿Natanael Cano fue arrestado? Esto es lo que realmente está pasando con su situación legal

En las últimas horas las redes sociales se volvieron un caos; pues surgió la duda: ¿Natanael Cano fue arrestado en Sonora? La respuesta corta es no, pero la verdad es que sí enfrenta un proceso legal activo. El intérprete de corridos tumbados obtuvo una suspensión provisional que evita su detención mientras un juez federal analiza su caso, por lo que en este momento permanece en libertad.

El beneficio legal fue concedido por un juzgado federal en Sonora, luego de que su defensa promoviera un juicio de amparo para poder frenar una posible orden de aprehensión girada por autoridades locales. Hasta este momento no se han detallado públicamente los motivos exactos por los que se quiere llevar a cabo dicha orden; sin embargo, sí se sabe que la suspensión impide que el cantante sea detenido mientras se revisa el fondo del asunto.

¿Natanael Cano frenó una orden de arresto?

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, sí existía una orden de captura emitida por un juez del fuero común. Sin embargo, la suspensión provisional sirvió para proteger al artista de cualquier aprehensión hasta que se determine si el acto judicial fue legal o no. Este recurso no lo exime del proceso, pero sí le permite enfrentar la investigación en libertad.

El antecedente que detonó su situación legal

La situación del caso se remonta a marzo de 2024, cuando Natanael Cano fue asegurado por la Policía Municipal de Hermosillo tras ser sorprendido conduciendo un vehículo deportivo sin placas y a exceso de velocidad. El episodio escaló cuando presuntamente arrojó dinero a los oficiales, lo que derivó en acusaciones por cohecho.

Como resultado, el cantante fue vinculado a proceso y se le impusieron medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad y no salir del país por ningún motivo sin autorización judicial.

Policías también fueron procesados

El caso no solo involucró al artista y puede resultar mucho más complejo de lo que parece, pues también están involucrados siete policías municipales que también enfrentaron cargos por presuntamente aceptar el soborno. Ellos recibieron suspensiones, sanciones económicas y medidas cautelares. Todo esto fue lo que convirtió el expediente en uno de los más mediáticos del momento.

¿Qué sigue para Natanael Cano?

Por ahora, algo es seguro: el cantante no está detenido, pero sigue sujeto a decisiones judiciales. Si el amparo se revoca, podría enfrentar consecuencias legales mayores. Mientras tanto, su situación legal sigue siendo un tema abierto que en cualquier momento podría escalar.

