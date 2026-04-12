Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 12 de abril: estos signos recibirán dinero extra

¡Los astros han hablado! Estamos en los últimos días de la temporada de Aries, por lo que aún se siente la energía de renovación. Conoce qué te depara el zodiaco este domingo, 12 de abril, con el horóscopo de Nana Calistar; estas son las predicciones y recomendaciones para los 12 signos hoy.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 12 de abril?

Deja de querer pelear por todo, no siempre debes tener la razón. Se marca una buena energía en el amor. Eso sí, cuida más tu entorno porque tiendes a absorber mucho de la gente que te rodea; así que aléjate de las personas con energía negativa. Es momento de soltar eso que ya no fue. Necesitas avanzar hacia el futuro y dejar atrás el pasado. También se marcan arreglos en documentos y trámites importantes, así como una compra que llevas tiempo queriendo hacer.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 12 de abril?

Aguas con las endivias, deja de confiar a ciegas. Se marca una traición, así que aprende a poner límites. En lo económico, recibirás un dinero extra, solo ten cuidado con hacer compras innecesarias, de lo contrario, se irá como llegó. Estos días andarás con el carácter volátil, así que piensa antes de reaccionar. También se marcan chismes familiares, pero no hagas caso, tú enfócate en tu camino. Se viene la posibilidad de un viaje que te caerá como anillo al dedo. Los astros también te recomiendan poner límites en el amor.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 12 de abril?

No des tu energía a quien no se lo merece. Cuídate de golpes o caídas que andas muy distraído. Se marca el regreso de amores del pasado, no permitas que la vida te cobre facturas que ya pagaste. Aguas con esas amistades que se acercan con chismes y las personas que buscan manipularte. Aprende a poner límites. Recuerda que el karma llega a su tiempo, así que no te enganches con cosas del pasado y sigue adelante.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 12 de abril?

Se viene una racha muy buena en lo económico y laboral, así que ponte las pilas y actúa ya. Estás en un buen momento, pero si no aprovechas, no te quejes. En el amor se marca atracción por alguien nuevo. No juegues con fuego, que te puedes quemar, especialmente si tienes pareja. Si estás soltero también se marcan oportunidades nuevas. Pronto empiezas a ver la vida de otra manera, así que no te limites con lo que quieres lograr. Actúa porque la vida no espera.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 12 de abril?

Esa gente que no te suma, mejor tenerla fuera de tu vida. En el amor, se viene el regreso de alguien del pasado, no caigas en la nostalgia y sigue adelante con lo tuyo. Se marcan buenas oportunidades laborales. Te sacarán de tu zona de confort pero te caerá como anillo al dedo. Tu vida empieza a tomar rumbo en muchos aspectos; cierras ciclos importantes. Eso sí, cuida tu carácter y piensa antes de reaccionar. Estás en un momento clave en tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 12 de abril?

Deja de querer tener todo bajo control, que solo cargas problemas que no te pertenecen. Se viene un momento clave para que te enfoques en tus metas. Aprende a escuchar y confiar en tu instinto. En lo sentimental, te volverás más selectivo y pondrás límites, eso es bueno, pues no todos merecen tu amor y energía. Puede que te llegue un ingreso extra, o un negocio que te ayudará a estabilizarte, así que abre bien los ojos y analiza tus opciones. También se marca un embarazo en la familia y un tema de salud con una amistad cercana.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 12 de abril?

Todo se acomoda a tu favor, pero tú también tienes que poner de tu parte. Recibirás una noticia que te quitará un peso de encima. En el amor, se marca el regreso de alguien del pasado, pero no confundas emoción con estabilidad. Si estás en pareja, vienen cambios importantes y decisiones que tomar. Si estás soltero, se marca la oportunidad de conocer a alguien. En el trabajo tendrás estrés, si estás pensando en buscar algo nuevo, analiza bien antes de dejar lo que ya tienes seguro. Aprende a soltar sin dramas y mide mejor tus palabras, que luego andas queriendo arreglar lo que ya dijiste. Se vienen momentos bonitos con la familia. Todo se acomoda, estás en un período de avances.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 12 de abril?

Bájale dos rayitas a la intensidad. La vida te dará una sacudida para que despiertes. Necesitas un cambio ya. Se vienen movimientos laborales importantes que te van a beneficiar. Eso sí, no andes contando tus planes a medio mundo y cuida más tus palabras, que esa honestidad tuya puede llegar a ser brutal. Se marca una decisión fuerte en tu vida. En el amor, si tienes pareja, deja los celos a un lado y aprende a confiar, que el amor no es para andar sufriendo. Si estás soltero, tras un gran magnetismo.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 12 de abril?

No te conformes con migajas y deja que cargar con cosas que no te pertenecen. Se marcan oportunidades importantes en lo laboral. Eso sí, es momento de controlar ese carácter explosivo que te cargas. Aprende a respirar y soltar. Es tiempo de hacer una limpieza en tu vida. Para que lo nuevo entre debe salir lo viejo. En temas emocionales se viene un aprendizaje fuerte. Es momento de reencontrarte contigo.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 12 de abril?

Deja de vivir con prisas, la vida no es una carrera. Se vienen noticias importantes en temas de dinero, podrías mejorar tus ingresos o incluso ganar un dinero extra e inesperado en juegos de azar. Eso sí, no te emociones de más ni hagas gastos innecesarios. Se marca la firma de documentos importantes, lee las letras chiquitas con mucho cuidado. En el amor se marca una energía fértil, así que sé responsable. Deja de pensar en cosas negativas que luego te saboteas. Cambia tu mentalidad. Estás en un momento de construcción importante.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 12 de abril?

Bájale tantito a la intensidad. Traes oportunidades en el amor, pero sueles ilusionarte muy rápido. Es posible que alguien del pasado regrese, pero no confundas nostalgia con amor o destino. Deja de cargar con culpas que no son tuyas. En el dinero, los astros recomiendan una mejor administración ya que has estado gastando de más y podrías entrar en una racha complicada si no te organizas. Recuerda, menos miedo, menos culpa y más acción.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 12 de abril?

Deja de hacerte la víctima y actúa. Necesitas cambiar el chip ya. Se viene una noticia buena en cuestión de negocios, así que ponte las pilas porque de ti depende si funciona o no. En el amor, deja de ser desconfiado y si alguien no quiere estar contigo, que no esté y ya. Se marca el reencuentro con una amistad que te traerá buena energía y bonitos recuerdos. Es momento de hacer cambios reales en tu vida. Valora más a tu familia, que se convertirá en tu principal motor estos días. Estos días te invitan a evolucionar.