Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy martes 7 de abril

El mensaje del Universo para hoy martes 7 de abril es claro e indica que cada signo del zodíaco tendrá buena fortuna con sus números de la suerte, con los que podrá probar en juegos de azar, como la lotería.

Además, los integrantes de la rueda zodiacal reciben un consejo especial de los planetas para que puedan tener una jornada exitosa.

Los números de la suerte de tu signo zodiacal hoy martes 7 de abril

Aries

No te desanimes ante las distracciones o las derrotas, ya que solo serán momentáneas. Tus números de la suerte son 33, 46 y 28.

Leo

Es un día para buscar el equilibrio y enfocarte en fortalecer tu salud. Tus números de la suerte son 14, 20 y 46.

Sagitario

Es el momento ideal para confiar en tu intuición, ya que es momento de expansión. Tus números son 02, 07 y 19.

Tauro

Tendrás capacidad de determinación y esa será tu mayor virtud durante esta jornada. Tus números de la suerte son 25, 05 y 02.

Estos son los números de la suerte para cada signo del zodíaco hoy martes 7 de abril|Pexels: Rūdolfs Klintsons

Virgo

Podrás solucionar cualquier conflicto si consigues orden mental. Tus números mágicos son 03, 15 y 22.

Capricornio

Tendrás buenos frutos por tu gran esfuerzo incansable; solo debes trabajar en la disciplina. Tus números de la suerte son 08, 14 y 29.

Géminis

Podrás obtener mucho crecimiento laboral y seguridad personal. Sus números de la suerte son 08, 22 y 23.

Libra

Hoy la buena suerte está de tu lado, solo debes reconocer tus logros. Tus números mágicos son 11, 22 y 33.

Acuario

Recibirás un mensaje importante del Universo que te ayudará a ver con claridad situaciones confusas. Tus números de la suerte son 06, 17 y 30.

Con sus números de la suerte, los signos del zodíaco pueden ganar la lotería y otros juegos de azar|Pexels: Margaret Neuhaus

Cáncer

La Luna está en tu signo y esto te invita a darle mucha prioridad a tu intuición y sentimientos. Tus números de la suerte son 55, 50 y 32.

Escorpio

Aprende a soltar todo lo que ya no te sirve y confía en tu transformación interior. Tus números de la suerte son 09, 21 y 38.

Piscis

El universo te manda una señal clara sobre el próximo paso que debes dar en la vida personal y financiera. Tus números de la suerte son 01, 14 y 22.