Horóscopo semanal del 6 al 13 de marzo con Padme Vidente

Aries: Siéntete seguro de ti mismo, no hagas caso de las habladurías de los demás.

Color de la semana: Cobre.

Número de la suerte: 331.

Tauro: Semana muy movida, es probable que te enfermes así que toma tus precauciones, no por andar trabajando te descuides.

Color de la semana: Nude.

Número de la suerte: 390.

Géminis: Siempre tan pensativa, oye, no pierdas tiempo buscando lo que no quieres hacer, mejor aprovecha la ayuda de tu familia para ir construyendo poco a poco lo que has querido siempre.

Color de la semana: Rosa.

Número de la suerte: 100.

Cáncer: Si te llega un dinero, es posible que lo quieras gastar, mídete en cuanto a ello, pues probablemente pases momentos complicados en cuanto a lo económico.

Color de la semana: Verde.

Número de la suerte: 100.

Leo: Planea tu vida, sigue soñando, no te desesperes, recuerda que estás hecho para resistir y aún te faltan batallas por librar, pero eso no impide la llegada de un éxito que has estado esperando hace mucho.

Color de la semana: Amarillo.

Número de la suerte: 209.

Horóscopos y predicciones para el mes de marzo de 2022.

Virgo: Semana de beneficios para ti, no cabe duda que el Yniverso está de tu lado. No te preocupes si no encuentras la salida a un problema, pronto se resolverá.

Color de la semana: Violeta.

Número de la suerte: 001.

Libra: Viaje en puerta, ya era hora de planear una salida a otro lado, te vendrá bien y conocerás amigos nuevos.

Color de la semana: Rojo.

Número de la suerte: 456.

Escorpio: Firmarás un contrato de trabajo o algún documento muy importante, debes estar preparado para cualquier noticia. Comportate sereno.

Color de la semana: Negro.

Número de la suerte: 765.

Sagitario: Momento de pensar en tu futura salud, no desperdicies tu tiempo y utiliza cada momento para reflexionar ante lo que tienes y no tienes en cuanto a salud.

Color de la semana: Azul.

Número de la suerte: 767.

Capricornio: Ayuda a quienes lo necesiten, esta semana entrarás en un estado de sensibilidad y consciencia humana profunda, sabrás que es bueno compartir con quienes no tienen nada.

Color de la semana: Gris.

Número de la suerte: 331.

Acuario: Algo no va bien en la familia, evita entrar en conflictos que no te correspondes o podrías salir herido. Busca tu lugar de paz en donde quiera que te encuentres.

Color de la semana: Blanco.

Número de la suerte: 288.

Piscis: Esta semana se acerca un proceso de trabajo algo pesado, deberás pensar bien las opciones que tienes para resolverlo todo.

Color de la semana: Naranja.

Número de la suerte: 556.