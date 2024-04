La multa que recibirás si tienes un diablito en tu medidor de luz, según CFE

La energía eléctrica, es uno servicio al que todas las personas tenemos derecho, no obstante, debes saber que hay que pagar para usarlo, de lo contrario podrías hacerte acreedor a una multa o sanción por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Muchas personas se roban la energía eléctrica, colocando los llamados diablitos, los cuales sirven para reducir costos o bien, para no pagar por el servicio de luz. Sin embargo, el uso de estos aditamentos puede resultar peligroso, porque pueden ocasionar cortocircuitos, incendios y daños en la conexión.

Te puede interesar: El recibo de la luz tendrá un descuento del 50% para estas personas

¡Cuidado con las enfermedades del estómago causadas por el calor! [VIDEO] En Venga La Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información.

Pero eso no es todo, usar diablitos también está considerado como un delito federal punible que se castiga con cárcel, así que mejor evita problemas y no los uses, mejor paga por el servicio.

¿Qué son los diablitos?

Los diablitos son conexiones eléctricas ilegales o no autorizadas. Estas se hacen regularmente de forma clandestina, para obtener energía eléctrica, sin pagar por ella.

Te puede interesar: CFE: El cargo “desconocido” que podría llegar a tu recibo de luz en mayo del 2024

Como mencionamos anteriormente, los diablitos son peligrosos y están sujetos a sanciones legales. Este tipo de conexiones, puede sobrecargar las líneas eléctricas y aumentar el riesgo de incendios y cortocircuitos.

¿Qué dice la ley sobre el robo de energía eléctrica?

El Código Penal Federal en su artículo 368 menciona que se considera como robo, los siguiente: “Uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido, o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos”.

Te puede interesar: ¡Prende el aire! CFE dará descuentos en el recibo de luz en estos estados por temporada de calor

¿Cuál es la multa por usar diablitos? Robarse la energía eléctrica que suministra la CFE, tiene sanciones que pueden ir de 3 a 10 años de prisión y una multa de mil días. De acuerdo con el Código Penal Federal, un día de multa equivale a la percepción diaria del inculpado, considerando todos sus ingresos.

¿Cómo saber si tienes un diablito en casa?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señala que para saber si te instalaron un diablito, debes revisar el medidor para detectar posibles modificaciones o manipulaciones. También es posible saberlo si existen variaciones de voltaje o parpadeos inusuales en los focos del hogar.