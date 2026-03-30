Los signos que iniciarán abril de 2026 con mucho dinero en su cartera

El mes de marzo está llegando a su fin y creencias como la Numerología, la Astrología y el Tarot se están llevando todas las miradas. Esto se debe a que sus predicciones son de mucho interés para quienes las entienden como guías para saber qué vendrá en sus vidas.

Noticias Nayarit del 27 de marzo 2026

Ahora, ante el inminente inicio de abril estas creencias se ven movilizadas por los cambios energéticos que se producirán y por cómo repercutirá eso en el día a día de las personas. La Numerología es una de estas creencias y afirma que algunos signos del zodiaco comenzarán el nuevo mes con mucho dinero en su cartera.

Abril para la Numerología

Para la Numerología, el mes de abril de 2026 se perfila como un periodo de transregresión y consolidación estratégica bajo la influencia de la vibración numérica del año y el mes. Al sumar los dígitos de abril (4) con los del año global 2026 (2+0+2+6=10 y luego 1+0=1), entramos en un ciclo regido por el número 5, que simboliza el movimiento, la adaptabilidad y la ruptura de estructuras obsoletas.

La Numerología afirma que abril es un momento ideal para implementar cambios que se han venido gestando desde el inicio del año, permitiendo que la creatividad fluya y se abran nuevas puertas en el ámbito profesional y personal.

¿Qué signos iniciarán abril con mucho dinero?

Para la Numerología, la energía invita a soltar el miedo a lo desconocido y a abrazar la versatilidad como una herramienta de crecimiento. Por lo tanto, el mes que llega será el puente entre la planificación teórica y la acción dinámica, marcando un ritmo acelerado pero gratificante para quienes se atrevan a innovar.

Es en este marco que las predicciones de esta creencia advierten que habrá una vibración de cimientos sólidos y nuevos inicios financieros. Por lo tanto, la Numerología predice que las personas nacidas bajo los siguientes signos del zodiaco verán una entrada de dinero más fuerte en los primeros días del mes:

