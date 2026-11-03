Esto tiene para ti el horóscopo chino en noviembre 2026

Llegó noviembre con un cambio interesante de energía en cuanto al horóscopo chino. El 7 de este mes comenzará el mes del Cerdo por lo que al estar asociado a los elementos Agua y Madera, invita a bajar el ritmo y organizar sus prioridades y recuperar el equilibrio.

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La astrología dice que este mes al llegar con una energía diferente propone poder consolidar proyectos, reparar relaciones y mantener conversaciones pendientes.

¿Qué le espera a tu signo según el horóscopo chino?

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

Es momento de recuperar la estabilidad ya que se suavizarán las tensiones que has ido experimentando durante el año.En lugar de comenzar proyectos nuevos, será mejor reparar aquello que se ha debilitado.

Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021)

Ten paciencia para lograr avances pequeños, pero significativo en asuntos profesionales y económicos. No necesitas asumir grandes riesgos para conseguir resultados. Antes de firmar contratos o aceptar compromisos importantes, revisa cuidadosamente cada detalle.

|Canva

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022)

Este animal conforma seis armonías con el Cerdo por lo que es una de las conexiones más positivas. Las oportunidades que parecían bloqueadas podrían comenzar a aparecer.

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023)

Llegamos al Conejo que tendrá que enfocarse en el trabajo en equipo. Este forma un trígono de Madera junto al Cerdo y la Cabra, una combinación que favorece la colaboración y la creatividad.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024)

Para ellos el mes va a favorecer la red de contactos. Los viajes, las reuniones y las presentaciones podrían abrirte nuevas posibilidades. Aprovecha las oportunidades sociales. Procura mantener tus compromisos flexibles.

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025)

Este será un periodo complicado debido al choque directo con el Cerdo. Evita reaccionar impulsivamente ante noticias inesperadas. Confirmar acuerdos por escrito y revisar los detalles será indispensable para prevenir dificultades.

Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026)

El mes del Cerdo ayudará a equilibrar la intensidad del Caballo de Fuego. Prioriza el descanso, establece límites y aprende a decir que no cuando sea necesario.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)

Encontrarán la armonía por medio de personas que podrían convertirse en grandes aliadas. El trígono de Madera favorecerá la creatividad, los proyectos personales y los asuntos familiares.

Mono (1968, 1980, 1992, 2004 y 2016)

La relación de daño entre el Mono y el Cerdo podría manifestarse mediante pequeños resentimientos y tensiones difíciles de identificar. No permitas que los problemas se acumulen.

El horóscopo chino: predicciones para el mono en agosto de 2026.|(ESPECIAL/CANVA)

Gallo (1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)

Para Gallo es importante la organización debido a que noviembre favorecerá la creación de hábitos, sistemas de trabajo y estrategias que podrían dar resultados durante el siguiente mes.

Perro (1970, 1982, 1994, 2006 y 2018)

La tranquilidad del mes del Cerdo te permitirá terminar los proyectos que ya comenzaste. No disperses tu energía en demasiadas actividades y concéntrate en completar tus pendientes.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)

Por último, tenemos a Cerdo cuyo mes le trae el riesgo de autosabotaje. Pensar demasiado, dar más de lo necesario o dudar constantemente podría convertirse en un obstáculo.