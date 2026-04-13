Estos signos podrían enfrentar alertas de salud durante la tercera semana de abril 2026: Moni Vidente lanza advertencia

La reconocida astróloga Mhoni Vidente lanza fuerte advertencia que ha encendido las alertas entre sus seguidores, pues reveló que durante esta tercera semana de abril del 2026 algunos signos del zodiaco podrían presentar malestares físicos por lo que no deberían omitir las señales.

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De acuerdo con la vidente, durante este periodo las predicciones indican que debido a los movimientos energéticos intensos podrían impactar directamente en la salud, especialmente en quienes han descuidado de su bienestar en los últimos años.

A continuación te presentamos los signos que podrían atravesar por dificultades en la salud, presta atención si esta el tuyo y toma las medidas necesarias para evitar que los malestares se prolonguen.

Aries:

Aries es de los primeros signos en ser señalados por la astrología como uno de los más vulnerables en estos días, ya que podrían experimentar dolores musculares, estrés acumulado e incluso migrañas derivadas de la presión laboral o personal, por lo que se recomienda bajarle al ritmo de trabajo, también se pide evitar discusiones innecesarias y priorizar el descanso, ya que el cuerpo podría pasar factura si no se atienden los malestares a tiempo.

Tauro:

Para las personas nacidas bajo el signo de Tauro, deberán estar atentos al funcionamiento digestivo, ya que, los cambios de alimentación, inflamación o malestares estomacales podrían presentarse con mayor intensidad durante estos días. Mhoni Vidente recomienda cuidar lo que se consume y evitar excesos.

Géminis:

En la lista también figuran las personas bajo el signo de Géminis, para ellos se pide prestar atención en las vías respiratorias o alergias, debido a que los cambios de clima o exposición a contaminantes podrían afectar el bienestar, lo más recomendable es mantenerse hidratado y prevenir cualquier complicación antes de que escale.

Virgo:

Virgo es otro de los signos que deberán tomar precauciones debido al cansancio acumulado, dolores de cabeza o incluso, episodios de ansiedad. La astróloga le aconseja a este signo tomar las cosas con calma, ya que es de los horóscopos que suele exigirse demasiado, lo que provoca que exista un desgaste físico y emocional considerable.

Capricornio:

Durante esta tercera semana de abril Capricornio podría experimentar molestías en huesos o articulaciones, especialmente si ha estado sometido a esfuerzo físico constante. La recomendación para estas personas es clara, deben de escuchar al cuerpo y no minimizar el dolor o molestias.