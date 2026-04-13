Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 13 de abril de 2026 para los 12 signos del zodiaco; descubre lo que el destino te tiene deparado: dinero, amor, trabajo, fortuna o advertencias

Nana Calistar ha revelado su horóscopo y las predicciones para los 12 signos del zodiaco de hoy lunes 13 de abril de 2026; algunas personas deberán cuidarse mientras que otros podrán disfrutar de dinero, amor, trabajo y sobre todo, mucha fortuna.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 13 de abril

Para los nacidos bajo el signo de Aries, Nana Calistar les dice que, ya no tienen medias tintas, y es quien te la hace ahora ya te la paga, sin embargo, no lo hagas desde el rencor; ejecuta desde el aprendizaje, ya no seas el tapete de nadie y no pongas la mejilla izquierda.

¿Qué le depara a Tauro hoy 13 de abril?

Ustedes deberán prepararse porque el amor viene fuerte, intenso y sobre todo, de una manera que no esperabas; esa amistad que tenías ya bien ubicada tendrá otro plan y ya muestra su nueva juegos, pero te tirará la onda con intención de amarte bonito.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 13 de abril

Ya basta de no ver las cosas de manera gris, y es que algunas de las cosas que no te han salido por mala suerte, sino por la actitud con las que ha enfrentado; recuerda que, no es que la vida esté en tu contra, es que tú con la mentalidad que tienes saboteas tus oportunidades con pensamientos negativos y esa duda te estanca.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 13 de abril

Recuerda que, la vida no se queda con anda; y que todo lo que se sintió en ese momento debiste aprovecharlo, sin embargo, poco a poco lo bonito se te regresará; pero ojo, aquí hay un detalle, debes estar listo o lista; porque no servirá de nada que te lleguen chances si tienes una mentalidad negativa y del pasado.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 8 de abril

Mi querido Rey de la Selva, ya no seas orgulloso, pero tampoco hagas a un lado el amor propio, y es que se vienen cambios y días bastante movidos, con modificaciones que te sacarán de onda, pero que, al final todo se acomodará hasta mejor que antes.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 13 de abril?

No dejes que nadie te haga menos, recuerda que, tú sabes lo que vales, pero algunas veces se te olvida y dejas que personas sin chiste o calidad te hagan como quieran; y es que tú no eres relleno ni plato de segunda mesa, aprende a darte tu lugar.

Las predicciones de Libra para lunes 13 de abril

No eres un superhéroe y no tienes por qué salvar a nadie, porque entre más te empeñes en cambiar a las personas, más rápido te mandarán por un tubo, entonces, a ver si entiendes, la gente no cambia sólo porque tú quieras, sólo lo hace cuando le da la gana.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 13 de abril

La paz personal no llega por arte de magia, ni porque alguien venga a salvarte, esta llegará el día en que decidas soltar todo lo que te pesa; no te aferres o seguirás estando en ridículo, ya no vivas así.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 13 de abril?

Deja de engancharte con pensamientos negativos que sólo te nublan la cabeza y no te llevan a ningún lado; no permitas que errores del pasado o situaciones te sigan absorbiendo tu paz, recuerda que, tienes una luz muy fuerte, pero cuando te clavas en lo malo, lo echas a perder.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 13 de abril

Si eres de las personas que no sueltan y tienes una espina clavada de alguien que ya no está en tu vida, a eso se le suma que tienes la necesidad de buscarla o buscarlo, pues hazlo; pero ojo, no a regresar a lo mismo, sino para cerrar eso que dejaste pendiente.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 13 de abril?

Bájale a esa intensidad de querer darlo todo desde el inicio porque luego terminas más lastimado que ilusionado, y no es que esté mal que ames bonito; pero no lo hagas sin conocer bien a esa persona, aprende a dosificar e ir lento, paso a paso.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy lunes 13 de abril

Ya no veas quién se va y quién se queda, porque la verdad es quien quiere estar en tu vida lo demuestra, eres mucho de ilusionarte con palabras bonitas, no hagas caso a promesas infladas, y con historias que ni al caso, pero ya es momento de que abras bien los ojos y entiendas que los hechos valen más que una frase vacía.