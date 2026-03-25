Conoce a los signos que tienen el corazón frío, pero aman como nadie

Los signos del zodiaco tienen cada uno sus características por lo que en el plano emocional también se diferencian. Hay algunos que se caracterizan por darlo todo desde el principio mientras que otros son un hielo.

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Esto no significa que se resistan a amar ya que cuando lo hacen son muy apasionados. Hay signos que, por su naturaleza elemental o por la influencia de sus planetas regentes, construyen una armadura protectora alrededor de su alma.

¿Cuáles son los signos con el corazón frío?

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este signo es fortaleza emocional, al estar regido por Saturno pues valora la disciplina, la responsabilidad y la estabilidad. Ellos prefieren las relaciones serias y duraderas por lo que demuestra su amor con acciones, no palabras. Son leales y protectores.

Detrás de su apariencia seria, Capricornio es profundamente afectuoso. Su amor es constante, paciente y construido para resistir el paso del tiempo. Cuando ellos entregan su corazón pues lo hace para siempre.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Aquí nos encontramos con Escorpio que es muy incomprendido. Al estar regido por Plutón representa la transformación, la profundidad y el misterio. Ellos aman con intensidad total por lo que buscan tener conexiones profundas y son muy leales.

Pareja

Ellos no se entregan fácilmente porque su amor es todo o nada. Cuando se entregan crean vínculos poderosos e inolvidables. Entregan su alma y esperan lo mismo a cambio.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Luego nos encontramos con Acuario que tiene una naturaleza distante y un enfoque intelectual. Al estar regido por Urano priorizan la libertad y la originalidad. Ellos expresan su amor valorando una conexión mental, pero necesita espacio personal; por eso rechaza las relaciones posesivas.

Ellos no buscan fusionarse con su pareja, sino que buscan crecer juntos manteniendo su independencia. Pueden parecer desapegado, pero aman de forma genuina y leal. Su amor es libre, auténtico y profundamente respetuoso.