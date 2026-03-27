Los signos premiados en el amor en abril 2026 por influencia del tránsito de Venus en Tauro

Con la llegada de abril de 2026, el clima astral se vuelve más estable, sensual y orientado a los vínculos gracias al ingreso de Venus en Tauro: uno de los tránsitos más esperados en astrología. Este movimiento se extenderá del 30 de marzo al 24 de abril y favorece las relaciones duraderas, el disfrute compartido y la construcción de lazos sólidos en la vida de los signos del zodiaco.

Venus (planeta del amor, el placer y la atracción) se encontrará en Tauro en una de sus posiciones más fuertes. Según la astrología, esto potencia su energía y genera un período ideal para fortalecer relaciones e iniciar vínculos con bases firmes. En este contexto, algunas personas se verán especialmente beneficiadas en el plano afectivo.

Los signos más favorecidos en el amor por Venus en Tauro en abril 2026

Tauro : con Venus en tu signo, tu magnetismo se eleva al máximo. Es un momento ideal para atraer amor, consolidar relaciones o vivir experiencias afectivas intensas.

: con Venus en tu signo, tu magnetismo se eleva al máximo. Es un momento ideal para atraer amor, consolidar relaciones o vivir experiencias afectivas intensas. Cáncer : este tránsito armoniza con tu energía emocional. Podrías vivir momentos de conexión profunda y estabilidad en tus vínculos.

: este tránsito armoniza con tu energía emocional. Podrías vivir momentos de conexión profunda y estabilidad en tus vínculos. Virgo : la energía de Tauro te favorece especialmente. El amor puede manifestarse de manera concreta, con propuestas o avances importantes.

: la energía de Tauro te favorece especialmente. El amor puede manifestarse de manera concreta, con propuestas o avances importantes. Escorpio : Venus en Tauro activa tu eje de relaciones. Podrías definir vínculos, iniciar una relación significativa o fortalecer una existente.

: Venus en Tauro activa tu eje de relaciones. Podrías definir vínculos, iniciar una relación significativa o fortalecer una existente. Capricornio : este tránsito impulsa el romance y el disfrute. Es un período ideal para abrirte al amor y vivir experiencias placenteras.

: este tránsito impulsa el romance y el disfrute. Es un período ideal para abrirte al amor y vivir experiencias placenteras. Piscis: la sensibilidad se combina con estabilidad. Podrías encontrar conexiones genuinas y momentos de gran cercanía emocional.

Venus en Tauro: ¿Cuál es la energía astrológica disponible en abril 2026?

El tránsito de Venus en Tauro, vigente del 30 de marzo al 24 de abril de 2026, es uno de los más favorables para el amor y las relaciones. En astrología, este espacio zodiacal es uno de los signos regidos por el planeta venusino, por lo que su energía se expresa con mayor fuerza y armonía.

Durante este período, la energía disponible invita a construir vínculos sólidos, basados en la confianza y el disfrute. A diferencia de otros tránsitos más impulsivos, aquí Venus llama a buscar lo duradero, lo concreto y lo que genera seguridad emocional.

También se potencia el placer en todas sus formas: desde el contacto físico hasta los pequeños momentos compartidos. Es un tiempo ideal para fortalecer relaciones, disfrutar de la compañía del otro y valorar lo que se tiene.

Además, este tránsito favorece las decisiones en el amor que apuntan a largo plazo. Las conexiones que se inicien bajo esta influencia tendrán un tinte más estable y comprometido. En abril de 2026, Venus en Tauro propone bajar la velocidad, conectar con los sentidos y apostar por vínculos que aporten paz, bienestar y continuidad.