La sorpresa que recibirá cada signo del 26 al 28 de marzo por la alineación de Marte y Júpiter

Marzo de 2026 se despide con una de las configuraciones astrológicas más positivas: el trígono entre Marte en Piscis y Júpiter en Cáncer, activo hasta aproximadamente el 28 de marzo. Esta alineación conecta a dos planetas clave en signos de agua y abre un escenario de oportunidades, avances y sorpresas agradables para cada signo del zodiaco.

En astrología, el trígono es un aspecto de 120 grados considerado altamente armónico, ya que facilita el flujo de energía entre los planetas involucrados. En este caso, Marte aporta acción e impulso, mientras que Júpiter expande y potencia todo lo que toca. Juntos generan una corriente favorable que puede traducirse en buenas noticias, crecimiento personal y situaciones que se resuelven de manera positiva.

Horóscopo: la sorpresa que recibirá cada signo del 26 al 28 de marzo por la influencia de Marte en Piscis y Júpiter en Cáncer

Aries : una oportunidad inesperada te impulsa a avanzar en un proyecto personal. La sorpresa llega al animarte a confiar en tu intuición.

: una oportunidad inesperada te impulsa a avanzar en un proyecto personal. La sorpresa llega al animarte a confiar en tu intuición. Tauro : mejoras en tus vínculos y entorno cercano. Una conversación o encuentro puede traer una noticia positiva.

: mejoras en tus vínculos y entorno cercano. Una conversación o encuentro puede traer una noticia positiva. Géminis : avances en el plano económico o laboral. Podrías recibir una propuesta que mejore tu estabilidad.

: avances en el plano económico o laboral. Podrías recibir una propuesta que mejore tu estabilidad. Cáncer : con Júpiter en tu signo, la expansión se potencia. La sorpresa llega a través de un logro personal o reconocimiento.

: con Júpiter en tu signo, la expansión se potencia. La sorpresa llega a través de un logro personal o reconocimiento. Leo : se activan procesos internos que te llevan a una resolución importante. Una situación que parecía confusa encuentra claridad.

: se activan procesos internos que te llevan a una resolución importante. Una situación que parecía confusa encuentra claridad. Virgo : tus proyectos a futuro reciben un impulso inesperado. Podrías conectar con personas que te ayuden a avanzar.

: tus proyectos a futuro reciben un impulso inesperado. Podrías conectar con personas que te ayuden a avanzar. Libra : avances en el ámbito profesional. Una oportunidad puede abrirte nuevas puertas o darte mayor visibilidad.

: avances en el ámbito profesional. Una oportunidad puede abrirte nuevas puertas o darte mayor visibilidad. Escorpio : este tránsito te favorece especialmente. La sorpresa llega a través de nuevas experiencias, viajes o aprendizajes.

: este tránsito te favorece especialmente. La sorpresa llega a través de nuevas experiencias, viajes o aprendizajes. Sagitario : cambios positivos en temas emocionales o económicos. Podrías resolver una situación pendiente con éxito.

: cambios positivos en temas emocionales o económicos. Podrías resolver una situación pendiente con éxito. Capricornio : las relaciones toman protagonismo. Un vínculo puede fortalecerse o traer una oportunidad importante.

: las relaciones toman protagonismo. Un vínculo puede fortalecerse o traer una oportunidad importante. Acuario : mejoras en la rutina y el trabajo. Una solución práctica llega en el momento justo.

: mejoras en la rutina y el trabajo. Una solución práctica llega en el momento justo. Piscis: con Marte en tu signo, la acción se alinea con la expansión. La sorpresa llega al ver resultados concretos en algo que iniciaste.

Marte en Piscis y Júpiter en Cáncer: energía disponible del trígono de agua en la última semana de marzo 2026

El trígono entre Marte en Piscis y Júpiter en Cáncer es una de las alineaciones más favorables del mes. Al darse entre signos de agua, esta conexión potencia la intuición, la sensibilidad y la capacidad de actuar guiados por las emociones.

Marte (planeta de la acción y la iniciativa) en Piscis actúa de manera más intuitiva y estratégica, mientras que Júpiter en Cáncer amplifica las oportunidades relacionadas con el crecimiento emocional, la seguridad y el bienestar. Cuando ambos se alinean en trígono, la energía fluye sin obstáculos, facilitando avances y resultados positivos.

Este aspecto estará activo hasta el 28 de marzo de 2026, aunque su influencia puede extenderse algunos días más. Durante este período, la energía disponible favorece la toma de decisiones acertadas, el inicio de proyectos y la resolución de situaciones que venían estancadas. Es un momento ideal para actuar con confianza y aprovechar las oportunidades que surjan.