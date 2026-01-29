Estos signos recibirán una gran fortuna en el inicio del Año Nuevo Chino

En la astrología oriental este año está liderado por el Caballo de Fuego, un animal que se caracteriza por una gran energía que lo hace fuerte, leal y listo tanto para progresar como empezar desde cero. Ante esto es que algunos animales recibirán muchas buenas noticias.

Si bien vas a recibir grandes fortunas, es importante que pongas manos a la obra ya que los caballos representan movimiento, libertad y pasión, y si no demuestras tener estas fortalezas, tu dinero se puede estancar.

Es por esto que el Año Nuevo Chino 2026, te envía el claro mensaje de que no tienes que quedarte con los brazos cruzados, sino que por más que lleguen las buenas noticiases importante moverse constantemente.

¿Cuáles serán los signos que recibirán una gran fortuna?

El Tigre: (Nacidos en: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Para este animal hay éxito profesional ya que tendrán mucha suerte con personas influyentes y en su carrera. Los obstáculos del pasado desaparecen, permitiéndoles mostrar su talento y ganar el aprecio de sus superiores. Hay una gran probabilidad de ascenso e incremento de ingresos.

El Conejo: (Nacidos en: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Conejo tendrá una visión financiera ya que mostrará una gran agudeza para las inversiones y las oportunidades de mercado. Sus ingresos regulares crecerán de forma constante. Además, sus buenas relaciones personales les traerán ayuda de amigos para acumular riqueza.

El Mono: (Nacidos en: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Luego tenemos al Mono a quien su ingenio y flexibilidad les permitirán ver negocios que otros pasan por alto. Tendrán éxito en el trabajo principal, pero también podrán generar dinero extra mediante emprendimientos o trabajos secundarios.

La Serpiente: (Nacidos en: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Tendrán una suerte excepcional con ingresos incidentales (fuera del salario). Aunque sus ingresos extras podrían triplicar su sueldo regular, deben tener cuidado con las estafas o trampas de inversión.

