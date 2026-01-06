Horóscopo chino: Estos signos serán afortunados en el Año del Caballo
El Año del Caballo tendrá a algunos signos como los más afortunados. Qué dicen las predicciones de la Astrología china.
La Astrología china es una de las creencias que sorprende con sus predicciones y suma cada vez más adeptos. Esta creencia milenaria ofrece adivinaciones sobre el presente y el futuro de las personas, conceptos que transmite a través de los signos .
Para este año, que la tradición china señala como el Año del Caballo de Fuego, las energías se renuevan y es por eso que algunos signos se verán más beneficiados que otros. De acuerdo a las predicciones, algunas personas tendrán mucha suerte y serán las más afortunadas.
¿Qué significa el Año del Caballo de Fuego?
En la Astrología china, el Año del Caballo de Fuego es considerado como uno de los eventos más raros y potentes ya que ocurre solo una vez cada 60 años. Su significado combina una energía de acción desenfrenada con una carga cultural y supersticiosa muy profunda, resume la IA Gemini.
El tonal de hoy es 2 Lluvia - Ome Kiawitl— Nación Tolteca (@NacionTolteca) January 6, 2026
Toma decisiones, concentra tus esfuerzos.
En cofre ajeno no te metas, en el plato de otro no te reclines.#tolteca #astrologia #Mexico #calendario #cultura #toltequidad #naciontolteca #toltekayotl #tonal #tonalli #enero pic.twitter.com/uL9WUHTT7B
En 2026, el Año del Caballo de Fuego dará inicio el próximo 17 de febrero por lo que se le abrirán las puertas a un ciclo que llega con energías duplicadas. Esta etapa se centra en la ejecución rápida, el liderazgo y la independencia.
Los signos más afortunados en el Año del Caballo
Durante el Año del Caballo, precisa la Astrología china, los signos más afortunados gozarán de energías positivas a su alrededor que les traerán mucha suerte. Las personas nacidas bajo la influencia de la Serpiente, el Tigre y el Caballo serán las más beneficiadas.
- Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): comenzarán a ver los frutos del esfuerzo realizado hasta esta parte. Algunos proyectos por fin ven la luz y el dinero llega con mayor facilidad.
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): será un año en el que se destacarán porque tomarán el control de todo. Ese esfuerzo dará pronto sus recompensas.
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): será una etapa de avances personales, en donde los obstáculos quedan de lado y el crecimiento marchará de la mano de su potencial.