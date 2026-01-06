Horóscopo chino: Estos signos serán afortunados en el Año del Caballo

La Astrología china es una de las creencias que sorprende con sus predicciones y suma cada vez más adeptos. Esta creencia milenaria ofrece adivinaciones sobre el presente y el futuro de las personas, conceptos que transmite a través de los signos .

Para este año, que la tradición china señala como el Año del Caballo de Fuego, las energías se renuevan y es por eso que algunos signos se verán más beneficiados que otros. De acuerdo a las predicciones, algunas personas tendrán mucha suerte y serán las más afortunadas.

¿Qué significa el Año del Caballo de Fuego?

En la Astrología china, el Año del Caballo de Fuego es considerado como uno de los eventos más raros y potentes ya que ocurre solo una vez cada 60 años. Su significado combina una energía de acción desenfrenada con una carga cultural y supersticiosa muy profunda, resume la IA Gemini.

En 2026, el Año del Caballo de Fuego dará inicio el próximo 17 de febrero por lo que se le abrirán las puertas a un ciclo que llega con energías duplicadas. Esta etapa se centra en la ejecución rápida, el liderazgo y la independencia.

Los signos más afortunados en el Año del Caballo

Durante el Año del Caballo, precisa la Astrología china, los signos más afortunados gozarán de energías positivas a su alrededor que les traerán mucha suerte. Las personas nacidas bajo la influencia de la Serpiente, el Tigre y el Caballo serán las más beneficiadas.

