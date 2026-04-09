Los signos zodiacales que están RECIBIENDO MIGAJAS y deben tomar fuertes decisiones con sus relaciones este fin de semana

Nos acercamos al segundo fin de semana del mes y, para algunos signos zodiacales, esto significa que es momento de tomar decisiones dentro de sus relaciones románticas; la razón sería que el interés no se está mostrando de manera pareja y ellos están "recibiendo migajas". Así lo advirtió Nana Calistar en su horóscopo para este 9 de abril.

Los signos zodiacales que están "recibiendo migajas" y deben poner orden en su vida amorosa

Este jueves 9 de noviembre, Nana Calistar anticipa una "sacudida bien necesaria" para quienes nacieron bajo el signo de Capricornio. "Ya estuvo suave de andar rogando cariño donde solo te dan migajas", dice la astróloga. Advierte que la vida está a punto de traerte una situación un poco incómoda pero que requieres para abrirte los ojos y que veas la verdadera cara de algunas personas. "O sigues de necio creyendo en quien ya te falló o por fin te amarras bien los pantalones y mandas a la fregada lo que no sirve".

La astróloga recuerda a los Capricornio que las traiciones que les ha tocado vivir muy probablemente no son casualidad, sino resultado de permitir más de lo que deberían. "Ya varias, no es inocencia, es costumbre", agrega. Su consejo es dejar de justificar lo injustificable y comenzar a cerrar puertas a quien no merece acceso a tu vida.

El otro de los signos zodiacales que, en palabras de Nana Calistar, están recibiendo migajas, es Leo. Quienes nacieron bajo este signo deben demostrar su interés si alguien les interesa, "pero sin perder la dignidad, porque luego te me alborotas y das más de lo que recibes". La astróloga recomienda no aferrarse a migajas de cariño "cuando tú sabes perfectamente lo que vales".

Nana Calistar también resalta que algunos signos zodiacales deben tener presente no dar oportunidades de más a quienes no las merecen. "Tú tienes un corazón bien grande, sí, pero también bien necio, porque sigues abriendo la puerta a quien ya te demostró que no sabe quedarse", dijo la astróloga a los Acuario. "Tú eres muy inteligente, pero también muy confiado cuando alguien te endulza el oído", dijo para Géminis.