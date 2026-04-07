7 diseños de uñas inspiradas en el signo Tauro, para que presumas tu signo zodiacal en la oficina; son sencillas y aesthetic

Ya estamos muy cerca de que inicie la temporada de Tauro, el signo zodiacal marcado por la estabilidad y lealtad. Si eres de las personas que disfruta mostrar con orgullo en su manicure el signo que la astrología determinó para ellas, a continuación te compartimos algunos diseños de uñas inspirados en Tauro que te van a fascinar.

Las siguientes ideas que te mostraremos destacan por su originalidad, belleza y colorido, pero también son sencillas y son lo suficientemente discretas como para llevar a la oficina y combinar con tus outfits.

7 ideas de uñas inspiradas en el signo Tauro

|Crédito: Instagram. @_retronails_

1. En lila

Comenzamos la lista con un diseño iridiscente en tono pastel, con trazos en dorado. Tiene un aire etéreo y de fantasía, pero se mantiene como un tono neutro y fácil de combinar.

2. En nude

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Si prefieres el minimalismo, puedes recurrir a una base completamente nude y agregarle dibujos en negro o alguna tonalidad que no destaque demasiado. Aquí, por ejemplo, vemos claramente los símbolos que identifican a Tauro pero no hay un diseño sobrecargado.

3. Con dibujos de planetas

En esta idea tenemos pequeños dibujos de planetas y otros cuerpos celestes, para quienes son fans de la astrología y no solo del signo que les tocó.

4. Como un mapa estelar

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Seguimos con la idea de añadir astros diversos en el manicure, pero ahora en una tonalidad mucho más oscura. La ventaja de elegir un color así es que también resulta muy fácil de combinar y destaca por su elegancia.

5. En blanco

No hay nada más elegante que una manicura francesa, y esto lo puedes aprovechar añadiéndole símbolos referentes a tu signo zodiacal.

6. Con efecto aura

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Nos fascina cómo el tono lila apenas resulta perceptible sobre la base con efecto "lechoso", y que los símbolos referentes al Zodiaco también son muy sutiles.

7. En tonos pastel

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Este diseño de uñas con efecto glossy combina lo delicado con lo sofisticado. Empareja el tono natural de la uña, con un diseño discreto pero no aburrido.

