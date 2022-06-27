La Academia: El tercer domingo de conciertos deja grandes memes.

La polémica se sigue haciendo presente en La Academia, pues las presentaciones han dejado mucho de desear, ya que el nivel mostrado por los académicos con el paso de los conciertos no ha sido el mejor.

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Ante esto, las críticas se han hecho cada día más fuertes por parte de Ana Bárbara, Horacio Villalobos, Lolita Cortés y Arturo López Gavito, quienes no han perdonado ningún error de los alumnos de La Academia.

El polémico momento que ocasionó los mejores memes de la noche.

Llegó el momento de Andrés, quien cantó uno de los grandes éxitos de Emmanuel, el tema fue Bella Señora, aunque confesó que no conocía la canción hizo todo lo que pudo por no imitar y hacer suya la canción, lo que fue aplaudido por su director y los críticos.

Sin embargo, cuando llegó el momento de dar su opinión, nuestra querida Lolita Cortés le reconoció que ya se había movido más sobre el escenario, pues en otras ocasiones demostraba que no sabía bailar.

En sus palabras, Lolita reconoció que la actuación de Andrés fue tan buena que la bailarina del fondo no logró opacarlo; no obstante, sus palabras fueron ‘rubia tonta’ lo que ocasionó cientos de memes en las redes sociales.

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Por eso, a continuación, te presentamos los memes más divertidos que han creado los fans.

La bailarina rubia, que siempre echa a perder todo, viendo como Lola la destroza:#LaAcademiaEs pic.twitter.com/x8Siv8eAd3 — Diego (@Horrormuggle) June 27, 2022

Yo viendo que Horacio Villalobos y Lolita Cortés insultan hasta a los bailarines #LaAcademiaEs pic.twitter.com/k3vwnIjftx — César R. (@0tr0usuariomas) June 27, 2022