La Academia: Zunio es el tercer expulsado de nuestro reality.

Este sábado se llevó a cabo el cuarto concierto de La Academia y el primero de este segundo fin de semana de expulsión, en el que Zunio terminó despidiéndose del reality de talentos al no alcanzar los votos suficientes para mantenerse en la competencia, pero también vimos a Emilio desperdirse como un caballero al aceptar que no estaba disfrutando el momento.

Erasmo y el momento más emotivo

Uno de los momentos más emotivos, fue cuando Erasmo Catarino puso a bailar a todos con su interpretación de “La Manzanita” y conmovió a los críticos con sus palabras y sencillez que siempre lo ha caracterizado, cualidades que lo llevaron a convertirse en ganador de la cuarta generación.

Alumnos sorprenden a los críticos

Rubí y Mar volvieron a compartir escenario y lo hicieron de gran forma el interpretar “Tusa” de Karol G y Nicki Minaj. Los críticos estuvieron de acuerdo con el trabajo de Rubí, quien tuvo una buena interpretación en términos generales.

La potosina mostró una gran progresión respecto a los conciertos anteriores, esto no pasó desapercibido entre los críticos quienes destacaron lo hecho por la ‘La quinceañera más famosa de México’ en el escenario de La Academia, sobre todo en términos de soltura.

𝗥𝗨𝗕𝗜́ y 𝗠𝗔𝗥 se presentaron en el escenario de #LaAcademia cantando “Tusa” en dos estilos muy diferentes, ¿Cuál te gustó más? #DuelosLaAcademia #LoVisteEnAzteca

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Andrés, Jackie y Santiago cantaron el tema “Te lo pido por favor” de Juan Gabriel y sin duda alguna los tres alumnos dieron una de las mejores actuaciones de la noche, sobre todo en el plano vocal e interpretativo; sin embargo, sus movimientos y desenvolvimiento no fueron igual de buenos, pero todos los críticos estuvieron de acuerdo y quedaron bastante conformes con lo hecho por los tres.

Tres voces diferentes, una canción y una presentación espectacular de parte de 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘́𝗦, 𝗝𝗔𝗖𝗞𝗬 y 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗜𝗔𝗚𝗢. #DuelosLaAcademia #LoVisteEnAzteca

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Zunio también sorprendió al panel con su confianza y seguridad en el escenario, incluso se ganó las felicitaciones de Lolita Cortés y el reconocimiento del ‘Juez de hierro’, Arturo López Gavito.

¿Cómo les fue a los demás académicos?

Isabela y Nelson cantaron “Échame la culpa” de Luis Fonsi, desafortunadamente quedaron a deber para el gusto de los críticos. Fernanda y Eduardo interpretaron "Por Amarte”, siendo la joven la que recibió mejores comentarios, pero nada para destacar. Cesia no tuvo una buena noche, así se lo dejaron ver Lolita Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito con sus comentarios.

Emilio y Mariana fueron los encargados de cerrar la ronda de duelos con el tema “Burbujas de amor” de Juan Luis Guerra. Cabe recordar que el joven amagó a lo largo de la semana con abandonar el reality show debido a problemas emocionales que le han impedido dar lo mejor de sí, al final, el joven terminó abandonando La Academia por cuenta propia, en tanto que Mariana decepcionó a los críticos con su interpretación vocal.

Por último, Lolita Cortés le dedicó unas emotivas palabras y le deseó lo mejor, al tiempo que le agradeció la enseñanza que les estaba dando al tomar la decisión de abandonar el reality de talentos.