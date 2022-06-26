La Academia: Los mejores memes de la noche de duelos.

El cuarto concierto de La Academia nos ha dejado grandes momentos, sorpresas y fuertes críticas para los alumnos que se prepararon a lo largo de la semana para este segundo fin de semana de doble expulsión.

Los primeros en saltar al escenario fueron Isabela y Nelson, quienes interpretaron “’Échame la culpa” de Luis Fonsi. Los segundos al micrófono fueron Rubí y Mar, quienes cantaron la “Tusa” de Karol G y Nicki Minaj.

Rubí y su progresión en este concierto

Rubí tuvo una gran progresión y desenvolvimiento, esto no pasó desapercibido entre los críticos quienes destacaron lo hecho por la potosina en el escenario, sobre todo en término de soltura y movimientos arriba del escenario.

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Erasmo le pone el toque emotivo

Uno de los momentos más emotivos de este concierto, fue cuando Erasmo Catarino interpretó “La Manzanita”, tema que hicieran famosos Los Tigres del Norte y que catapultara al bien llamado ‘Conde de Xalpatláhuac’ durante su estancia en la cuarta temporada de La Academia, en la que dicho se de paso, salió vencedor.

Su interpretación y sobre todo sus palabras conmovieron a los críticos, quienes destacaron su interpretación, pero sobre todo esa sencillez que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Posteriormente se dio una situación con Santiago, quien fue reprendido por sus maestros y el director de La Academia a lo largo de la semana por no mostrar respeto hacia ellos y hablarles de tú.

Usuarios reaccionan en redes

Estos grandes momentos no pasaron desapercibidos en redes sociales, donde los fans se hicieron presentes con sus tradicionales memes, aquí te dejamos algunos de los más divertidos.

Yo al ver a Erasmo cantar la manzanita #DuelosLaAcademia pic.twitter.com/oMjvfxHDKf — Luvick Leon (@LuvickL) June 26, 2022

Yo viendo a Erasmo cantar “La Manzanita” en la 4ta generación. / Yo viendo cantar a Erasmo “La Manzanita” en el 2022#DuelosLaAcademia pic.twitter.com/XibEUVGDXS — Diego (@Horrormuggle) June 26, 2022

#DuelosLaAcademia

Tío @LaAcademiaTV ya que están invitando a ex académicos, pa cuando a mi poderosisimo Paolo Botti cantando "Mis Ojos Lloran por Ti" 😍😍😍🔥 pic.twitter.com/knIc3IkQ8s — EL CHURRUMAIS CON LIMONCITO 💚💕 (@ABChurrumais) June 26, 2022

Me perdí a Erasmo cantando la manzanita #DuelosLaAcademia pic.twitter.com/lXsqyiOxkg — Azul (@bvclove1) June 26, 2022

No inventen me sorprendió cañón Santiago, me encantó!!! 🎤 😍#DuelosLaAcademia pic.twitter.com/gRFLgHqMse — Grecia Sotelo (@GreciaSoteloV) June 26, 2022