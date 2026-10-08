“Empezó muy gallita y terminó miada": Así se burlaron de Mónica Escobedo por su actitud en La Granja VIP (VIDEO)

Mónica Escobedo protagonizó una Asamblea de Nominación muy polémica en La Granja VIP, pues nominó a Rafa Mercadante dándole fuertes argumentos y hasta llamándolo “señor miado” por su forma de ser. Lo que no se esperaba, es que terminaría siendo ella la más señalada por el resto de los Granjeros y terminaría intimidándose, un momento que le provocó risa a integrantes como Azalia, quien se burló de ella diciendo que comenzó la noche con una actitud altanera y “terminó miada”, haciendo referencia a sus propios comentarios.