“Empezó muy gallita y terminó miada": Así se burlaron de Mónica Escobedo por su actitud en La Granja VIP (VIDEO)
Aunque terminó salvándose gracias al Mono Osuna, algunos Granjeros piensan que la actitud de Mónica en La Granja VIP no fue la mejor y les causó gracia.
Mónica Escobedo protagonizó una Asamblea de Nominación muy polémica en La Granja VIP, pues nominó a Rafa Mercadante dándole fuertes argumentos y hasta llamándolo “señor miado” por su forma de ser. Lo que no se esperaba, es que terminaría siendo ella la más señalada por el resto de los Granjeros y terminaría intimidándose, un momento que le provocó risa a integrantes como Azalia, quien se burló de ella diciendo que comenzó la noche con una actitud altanera y “terminó miada”, haciendo referencia a sus propios comentarios.