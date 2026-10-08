Qué significa ser megalómano, el FUERTE adjetivo que usó Rafa Mercadante contra Mónica Escobedo en La Granja VIP

Rafa Mercadante utilizó un particular calificativo para referirse a Mónica Escobedo durante las nominaciones de La Granja VIP. Al momento de explicar sus diferencias con su compañera, el participante primero se disculpó por los juicios que había emitido y posteriormente la llamó “soberbia”, “altanera” y “megalómana”. Esta última palabra llamó la atención dentro del intercambio, ya que la propia comediante aseguró que nadie antes se había referido a ella de esa manera.

Mónica Escobedo acusa a Rafa Mercadante de interrumpir y contar chistes FUERA de lugar

¿Qué significa ser megalómano, el término que Rafa Mercadante usó contra Mónica Escobedo?

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), “megalómano” o “megalómana” es un adjetivo utilizado para referirse a una persona que padece megalomanía. A su vez, la institución define “megalomanía” como “manía o delirio de grandezas”.

El diccionario también recoge “jactancioso” y “vanidoso” como términos afines a “megalómano”.

El calificativo apareció cuando Mercadante recordó las diferencias que, según su versión, había tenido con la comediante durante una dinámica en la que ambos estuvieron vinculados. “Yo pensé que lo hacías sin querer, pero no. Me he dado cuenta que eres megalómana”, expresó. Su compañera respondió: “Contigo lo hago queriendo”, aunque negó ser provocadora cuando él se lo preguntó directamente.

Más adelante, el nominado volvió a utilizar el término al afirmar: “Te saqué de tu realidad alterna porque los megalómanos viven en una realidad alterna. Y se creen superiores a todos los demás”.

Ante estas palabras, la humorista cuestionó el señalamiento y aseguró que nunca antes alguien la había llamado así. “El único que me ha dicho megalómana. Jamás nadie en el mundo me ha dicho así”, contestó.

¿Qué pasó entre Rafa Mercadante y Mónica Escobedo durante las nominaciones de La Granja VIP?

Antes de utilizar ese adjetivo, el granjero comenzó su intervención con una disculpa. “Me gustaría arrancar disculpándome ante el auditorio, ante mis compañeros y con Mónica por los juicios que emití”, manifestó frente a Adal Ramones.

Posteriormente, recordó las 48 horas que había compartido con la comediante durante una dinámica y aseguró que la experiencia había sido difícil para él. “Esas 48 horas contigo me hicieron conocer el infierno”, expresó.

El participante también acusó a su compañera de haberlo condicionado, amenazado, maltratado y humillado. Entre sus señalamientos, sostuvo que ella le había prohibido levantarse para ir al baño durante la noche porque tenía el sueño ligero.

La señalada respondió que esa situación había ocurrido durante “una noche nada más” y posteriormente hizo referencia a la cantidad de líquidos que él tomaba antes de dormir.

Otro de los puntos que el concursante cuestionó fue que Escobedo hubiera dicho previamente que quería verlo fuera de La Granja porque, según recordó, consideraba que dormía y no trabajaba. La humorista defendió su postura y aseguró que mientras su compañero descansaba ella realizaba diferentes labores, como guardar los trastes. También señaló que ambos tenían ritmos de trabajo distintos. Durante su derecho de réplica, la granjera calificó al conductor de “iracundo” y cuestionó su participación en las tareas. “No vienes a dormir. No vienes a contar tus chistes pendejos”, manifestó.