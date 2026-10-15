Así votó cada uno de los Granjeros en La Asamblea; hubo fuertes enfrentamientos y nominaciones inesperadas

Este miércoles de Asamblea fue sorpresivo. Los participantes se enfrentaron sin filtros, hubo nominaciones inesperadas, discusiones y fuertes reclamos. Así fue como votó cada uno de los Granjeros.

En esta ocasión estaban fuera de las nominaciones Pablo Montero, por ser el Capataz, Kevyn Bicolor por el Legado y Azalia Ojeda por perder el reto.

La mayoría de los participantes nominó a Mono Osuna quien recibió ocho puntos en contra. En segundo lugar quedó Ivonne Montero con cinco puntos. Sin embargo, gracias al Huevo dorado, Kevyn Bicolor la eliminó de la Tabla de nominados y agregó a Julio Camejo.

Hasta ahora los nominados son:



Azalia Ojeda

Kevyn Bicolor

Mono Osuna

Julio Camejo

Así votaron cada uno de los Granjeros en la Asamblea del 14 de octubre

Esta semana hubo fuertes enfrentamientos en el cara a cara y ambos equipos dejaron clara su estrategia:

Mono Osuna nominó a Ivonne Montero. Le dijo que si bien es una persona muy educada que no se mete en problemas, no termina de creerle ya que tiene un gran poder por ser actriz y estás entrenada para convencer.

Le dijo que si bien es una persona muy educada que no se mete en problemas, no termina de creerle ya que tiene un gran poder por ser actriz y estás entrenada para convencer. Ivonne Montero nominó a Mono Osuna. Le dijo que a lo largo de las semanas ha ido cambiando, que le falta humildad y es soberbio.

Le dijo que a lo largo de las semanas ha ido cambiando, que le falta humildad y es soberbio. Fernando Lozada nominó a Kunno. La razón que dio es que, como Capataz, el influencer compró una sesión de pedicure.

¿Ahora son ENEMIGOS? Fernando Lozada nomina Kunno en La Asamblea en La Granja VIP; una estrategia riesgosa|Crédito: La Granja VIP

Niurka nominó a Mono Osuna. Lo calificó de misógino y machista, incluso señaló que no le gusta como se lleva con Azalia Ojeda ya que la ha dicho palabras ofensivas y también a ella. “Para mí como hombre eres una porquería”, declaró la cubana.

Lo calificó de misógino y machista, incluso señaló que no le gusta como se lleva con Azalia Ojeda ya que la ha dicho palabras ofensivas y también a ella. “Para mí como hombre eres una porquería”, declaró la cubana. Pimpinela Escarlata votó por Mono Osuna . Le confesó que le gusta mucho y que tiene unos ojos hermosos pero que, a pesar de todo el respeto y la admiración que le tiene, no podía traicionar a su equipo.

. Le confesó que le gusta mucho y que tiene unos ojos hermosos pero que, a pesar de todo el respeto y la admiración que le tiene, no podía traicionar a su equipo. Bebeshita nominó a Ivonne Montero. Le dijo que le cae muy bien, pero le explicó que estaba siguiendo una estrategia y que el único problema que han tenido es que en una ocasión tiró la crema y la regañó más fuerte de lo que esperaba.

Le dijo que le cae muy bien, pero le explicó que estaba siguiendo una estrategia y que el único problema que han tenido es que en una ocasión tiró la crema y la regañó más fuerte de lo que esperaba. Natalia Alcocer nominó a Mono Osuna. Le dijo que, aunque es un deportista muy fuerte, tiene un lado que no le gusta. Le advirtió que está siendo aconsejado por alguien que no lo lleva a su mejor versión y que el público castiga la soberbia.

|Crédito: La Granja VIP