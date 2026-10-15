¿TRAICIÓN? Fernando Lozada NOMINA a Kunno y él le responde: “Eres un tibio”

Aunque se esperaba que Fernando Lozada nominara a Natalia Alcocer por haber sido la responsable de que Pascal Nadaud, su “hermano simio” estuviera en riesgo y saliera de La Granja VIP, sorprendió con su decisión y nombró a Kunno.

Durante el miércoles de Asamblea, el conductor inició su participación dejando en claro que, a partir de la salida de su amigo, está jugando solo y por esa razón no votó según lo que se esperaba.

A pesar de que en algún momento fue considerado como parte del equipo de Manelyk, en esta ocasión dio una sorpresa al nominar a Kunno. La razón que dio es que, como Capataz, “despilfarro el dinero”.

Aunque Fernando dijo al influencer que lo quiere, no le gustó la decisión que tomó, “quiero dejarlo bien claro, no estoy de acuerdo en que se malgaste, si eres Capataz siento que tienes que enfocarte en el bien de todos y en la comunidad” y añadió que no lo hacía por caer bien.

El conductor hizo referencia a la compra de un manicure para seis personas.

Por su parte, Kunno reaccionó enojado y sorprendido. Le aseguró que le había tenido respeto por la amistad que el conductor lleva con Manelyk, pero ahora podía decirle lo que en verdad piensa de él.

“Me he equivocado al pensar que eres una persona que jugaba de frente, que jugaba de una manera acertada, siento que eres muy tibio y te defiendes con esa cuestión de que eres un lobo solitario”, le dijo Kunno.

Agregó que le gustó que muestre de qué lado está y afirmó que en su equipo no necesitan cantidad sino calidad. También le recordó que con otros Granjeros tiene diferencias, por lo que le parecía que el gasto que hizo no era suficiente razón para que lo nominara.

Fernando Lozada no ha olvidado a Natalia Alcocer

Antes de nombrar a Kunno, Fernando Lozada mencionó que efectivamente tenía planeado nominar a Natalia Alcocer. Y es que la semana pasada la conductora compró una tentación que le dio la oportunidad de llevar a alguien a la Tabla de Nominados de manera directa y eligió a Pascal Nadaud.

La razón por la cual eligió al atleta, dijo Natalia, es que el público lo había nominado. Así, la primera vez que Pascal estuvo en la Tabla salió de La Granja VIP.

Fernando que llevaba una relación muy cercana con Pascal prometió que, más adelante sí irá en contra de Natalia.

