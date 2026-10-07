“Es una vieja vulgar": Azalia EXPLOTA contra este Granjero y lo acusa de hablar a las espaldas en La Granja VIP
Para “La Negra” es incongruente que una persona presuma de ser frontal, pero se la pase criticando a otras personas cuando piensa que nadie lo escucha.
Azalia ha tenido conflictos con varios integrantes de La Granja VIP, pero solo con uno tiene un pleito declarado que no terminará hasta que uno de los dos sea eliminado. Se trata de Julio Camejo, a quien ya dejó claro que no soporta, mucho menos ahora que se enteró de que habló mal de Kenny y supuestamente se refirió a ella como “vieja vulgar”, pues no cree que esté bien que se porte así a las espaldas y de frente quiera fingir que no hace nada.