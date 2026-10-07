¿Por qué nadie quiere a “Bicolor” en La Granja VIP? Así le reprocharon su estrategia de “víctima” a Kevyn Contreras

De cara al Miércoles de Asamblea, otra vez Kevyn "Bicolor" está en la mira en La Granja VIP y podría ser nominado hasta por los que creía que eran sus aliados. Esto porque la actitud que tomó desde que Pimpinela lo puso de Péon no le está gustando a nadie, en especial porque hay quienes consideran que su juego consiste en victimizarse para así ganar empatía del público, sin importarle cómo afecte al resto de los Granjeros.

La primera en confrontar al comediante por este comportamiento fue Mónica Escobedo, con la que hace apenas un par de semanas se había aliado para impulsar el grupo de Niurka. En primer lugar, le reclamó que siga sin respetar la comida y el presupuesto, aclarándole que lo que en realidad le molesta es que no asuma las consecuencias y siempre trate de hacer parecer que todos están en su contra.

"Él ya es el perro pateado, ya es el pobrecito, ya es la víctima. ¿No lo has visto cómo se comporta? Camina siempre como la víctima, mirando al piso, pateando huesos. Nosotros somos los malos, ya somos los villanos. Le hacemos algo y contesta que así nos lo tomamos, pues es que así lo hace. Todo lo haces así, te pasas de v*rg*", dijo Moni molesta.

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Otra que se sumó al pleito fue Azalia Ojeda, que en el pasado ya ha tenido problemas con Kevyn Contreras y hasta estuvo a punto de quedar expulsada de La Granja VIP por darle una bofetada, pero se salvó porque aclararon que se trató de un juego pesado entre ellos. Y aunque estaban tratando de llevarse mejor para evitar problemas, a "La Negra" le parece imposible tener que tolerar que "Bicolor" se burle del trabajo de los demás y piense que merece tratos especiales.

"Una cosa es que hagas tu contenido, pero tú te cag*s de la risa enfrente de todos los demás y eso no está chido. Dime una cosa, ¿por qué tendríamos que intercambiarte una cosa por otra? Si todos nos estamos partiendo la madre aquí y eso a ti no te importa", le reclamó la polémica Granjera.

Por si fuera poco, a la discusión también se sumó Manelyk, que desde hace días le advirtió a Kevyn que ya no quería ningún acercamiento con él porque no le parecía alguien de confianza. Así que en el momento en que se dio cuenta de que se quedó sin comer por culpa del comediante, no dudó en arrebatarle el plato y tirarlo a la basura, todo mientras le decía que le daba igual si la nominaba o se hacía la víctima.