“Luego no andes de chillona": Azalia se burla de Mónica por su incómoda pelea con Ivonne Montero en La Granja VIP

El Cara a Cara de Ivonne Montero contra Mónica Escobedo en La Granja VIP sigue dando de qué hablar. Y una de las que más se divierte recordando este momento, es Azalia, quien aprovechó para burlarse de la comediante cuando fingió empezar una pelea y le recordó que terminó llorando después de la Asamblea por todo lo que le dijeron.